Image: zabushion

椅子の座り心地を変えたいけど、買い替えるほどではない。そんな時に便利なのがクッションですが、その中から今回ご紹介するのが「ZABUSHION」。

高級マットレスでおなじみの3Dファイバーを活用しており、支持力と体圧分散をしっかりと両立しているのがポイントとのこと。デスクワークなどで長時間椅子に座る人ならQOLに直結する部分なので、今の座り心地に満足していないなら試す価値はあるかも。

おトクなセールも終了間近でしたので、改めてこの機会にチェックしてみては？

体圧分散力に優れた3Dファイバー製

Image: zabushion

「ZABUSHION」はしっかりとしたサポート力を担保したざぶとん型のクッション。厚み4.5cmの3Dファイバーで底づき感の無い座り心地を実現しているそう。

Image: zabushion

クッション材として定番のウレタンやゲル素材よりも体圧分散能力に優れ、お尻にかかる体圧を均等に分散してくれます。

もちろん耐久性も高い

Image: zabushion

「ZABUSHION」は8万回の圧縮実験もクリア済み。標準体重〜軽めの人はもちろん、体重90〜100kgの方にも満足してもらえる結果だったそう。

Image: zabushion

耐久性が高い＝硬くてゴワゴワした印象にもなりますが、その点も抜かりなし。素材も加工も日本製にこだわり、長時間座っても疲れにくい座り心地を期待していいそうですよ。

高級感あるPVCレザーカバー

Image: zabushion

カバーはソファ職人が仕立てた国産PVCレザーを採用。エンボス加工によりモダンで高級感ある仕上がり。また裏面にはズレを防ぐ滑り止め加工も施されており、フロアでも椅子でもしっかり使えるのが特長とのこと。

中身は丸洗いOK

Image: zabushion

PVCレザーは耐アルコール性もあるので、汚れた場合はさっと拭き取ればOK。インナーカバーと中材はぬるま湯のシャワーで丸洗いできるのでお手入れも簡単。

座る体験をアップグレード

Image: zabushion

多くのデスクチェアや車椅子に合わせやすい40cm四方サイズ。床置きやデスクチェアをはじめ、車椅子などにも活用OK。座る状態が長い人ほど恩恵も大きそうですね。

おトクな先行セールも終了間近でしたので、気になった人はぜひ早めにチェックしてみてください。

