¡¡TBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢à·ã¥ì¥¢á¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ø¥É¥Ð¥ó½é¤á¤Ï¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¶¥Û¥ë¥â¥ó¤µ¤ó¤ÎàÊ¿À®°ì·åÀ¸¤Þ¤ì¤¹¤Ã¤Ô¤ó¸ÂÄê¥é¥¤¥Öá!!Æþ¤ê¸ý¤Ç¤¹¤Ã¤Ô¤ó³ÎÇ§¤¬¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿à¤¹¤Ã¤Ô¤óá»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ç¤·¤¿!!¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?±§²ì¿À¤µ¤óÊ¢¥Ú¥³¤À¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡ÖÁ´ÎÏ¥Ø¥É¥Ð¥ó¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥Ø¥É¥Ð¥ó¤·¤¿¥Ï¥é¥Ú¥³¹¬¤»¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥ó¤Ç¤â¤³¤ó¤ÊåºÎï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±³¤À¤í!?¡×¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¡¢¤³¤ÎÈþËÆ!!¶Ã¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£