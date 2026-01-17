渡辺美奈代「ボウル一つで簡単」作り置きおかず披露「主婦の味方」「手際良くて見惚れた」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が1月16日、自身のInstagramを更新。手軽にできる作り置きおかずを動画で紹介し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「簡単で美味しそう」ボウル1つでできる作り置き料理
渡辺は「ボウル一つで！簡単作り置き」というタイトルで、動画を公開。電子レンジで温めたモヤシに刻んだハムや千切りのきゅうりを加え、胡麻油や胡麻、お酢、生姜などをつくったタレで和えて料理をしあげていく様子を、最初から最後まで丁寧に紹介し「ボウル一つで簡単にできるので、1品足りない時にオススメです」と締めくくっている。
この投稿にファンからは「早速作ります」「主婦の味方」「彩り綺麗」「簡単で美味しそう」「手際良くて見惚れた」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺美奈代、簡単作り置きおかずを動画で紹介
◆渡辺美奈代の投稿に反響
