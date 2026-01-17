「関コレ」プロデュース「学生ランウェイ」今後の2開催＆出演者を発表
【モデルプレス＝2026/01/17】関西コレクションがプロデュースする女子学生参加型イベント「GAKUSEI RUNWAY（学生ランウェイ）」が5月17日（日）に大阪・なんばHatchで7回目の開催を発表。また6月13日（土）には名古屋・COMTEC PORTBASEで初めて開催されることもわかった。
【写真】名古屋で開催決定「学生ランウェイ」盛況の様子
学生ランウェイはモデル経験の有無を問わず、女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生が参加できるイベント。それぞれ会場でリアルタイム投票を実施し、2027年春に開催予定の「KANSAI COLLECTION 2027 SPRING＆SUMMER」出演に一歩近づく、「大阪選抜モデル」と「名古屋選抜モデル」を決定する。
＜スペシャルゲスト＞今井暖大、すずしょうと、永野好音、Hinata、まいきち、横田未来 and more
＜ゲスト＞秋山みづき、河村叶翔、小島健生、しょうやん男三兄弟、しょやなん、瀬乃真帆子、ソフィア、西野日菜乃、はまち、こちゃんねる、早坂あい、早坂ゆう、林京介、ユリナ、りりか and more
＜アーティスト＞きゅるりんってしてみて and more
＜スペシャルゲスト＞今井暖大、金子みゆ、黒嵜菜々子、ジャスティスター、中島結音、永野好音、ねお、野咲美優、藤田みあ、まいきち、横田未来 and more
＜ゲスト＞相塲星音、岩間夕陽、河村叶翔、久保田海音、しょうやん男三兄弟、瀬乃真帆子、高橋かの、田中陽菜、田中陽莉、代田萌花、土屋惺来、中里あいる、西野日菜乃、西本ヒカル、林京介、分離ヨーグルト、ユリナ、りりか and more
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in OSAKA」出演者（※1月17日現在）
＜スペシャルゲスト＞今井暖大、すずしょうと、永野好音、Hinata、まいきち、横田未来 and more
＜ゲスト＞秋山みづき、河村叶翔、小島健生、しょうやん男三兄弟、しょやなん、瀬乃真帆子、ソフィア、西野日菜乃、はまち、こちゃんねる、早坂あい、早坂ゆう、林京介、ユリナ、りりか and more
◆「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」出演者（※1月17日現在）
＜アーティスト＞きゅるりんってしてみて and more
＜スペシャルゲスト＞今井暖大、金子みゆ、黒嵜菜々子、ジャスティスター、中島結音、永野好音、ねお、野咲美優、藤田みあ、まいきち、横田未来 and more
＜ゲスト＞相塲星音、岩間夕陽、河村叶翔、久保田海音、しょうやん男三兄弟、瀬乃真帆子、高橋かの、田中陽菜、田中陽莉、代田萌花、土屋惺来、中里あいる、西野日菜乃、西本ヒカル、林京介、分離ヨーグルト、ユリナ、りりか and more
