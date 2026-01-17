ぶり照りに飽きたらコレ！『ぶりとれんこんのヤンニョム風炒め』なら白飯が無限に進む　

旬の時期に作りたい、ぶりのヤンニョム風炒め。カリッと焼いたぶりにコチュジャンベースの甘辛だれをからめれば、パンチが効いてひと口めから白いご飯がすすみます。

れんこんのシャキッとした食感がアクセントになり、あっという間に完食してしまう一皿です。

『ぶりとれんこんのヤンニョム風炒め 』のレシピ

材料（2人分）

ぶりの切り身……2切れ（約200g）

れんこん……100g

〈コチュジャンだれ〉

にんにくのすりおろし……小さじ1/2

コチュジャン……大さじ1

酒……大さじ1

水……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

はちみつ……小さじ1

白いりごま……大さじ1/2

塩……少々

片栗粉……小さじ2

サラダ油……大さじ1

ぶりがおいしくなる下ごしらえ

作り方

（1）下ごしらえをする

ぶりは一口大に切って塩をふり、10分ほどおく。ペーパータオルで包み、水けをしっかり拭き取る。片栗粉をまぶし、余分な粉は落とす。れんこんは皮をむき、幅1cmの輪切りにし（大きければ半月切り）、水にさっとさらして水けをきる。

（2）ぶりとれんこんを焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、ぶりとれんこんを並べ入れる。ぶりにかるく焼き色がつくまで2〜3分焼き、裏返してさらに2〜3分焼いて一度取り出す。

（3）たれをからめて仕上げる フライパンの汚れをペーパータオルでさっと拭き取り、コチュジャンだれの材料を入れて混ぜる。再び中火にかけて煮立たせ、かるくとろみがついたら、（2）を戻し入れる。全体にたれをからめ、ごまを加えてさっと混ぜる。

旬のぶりのおいしさを、甘辛味でしっかり堪能できる一皿。白いご飯をたっぷり用意して、ぜひ作ってみてくださいね！

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）