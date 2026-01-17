ぶり照りに飽きたらコレ！『ぶりとれんこんのヤンニョム風炒め』なら白飯が無限に進む
旬の時期に作りたい、ぶりのヤンニョム風炒め。カリッと焼いたぶりにコチュジャンベースの甘辛だれをからめれば、パンチが効いてひと口めから白いご飯がすすみます。
れんこんのシャキッとした食感がアクセントになり、あっという間に完食してしまう一皿です。
『ぶりとれんこんのヤンニョム風炒め 』のレシピ
材料（2人分）
ぶりの切り身……2切れ（約200g）
れんこん……100g
〈コチュジャンだれ〉
にんにくのすりおろし……小さじ1/2
コチュジャン……大さじ1
酒……大さじ1
水……大さじ1
しょうゆ……小さじ1
はちみつ……小さじ1
白いりごま……大さじ1/2
塩……少々
片栗粉……小さじ2
サラダ油……大さじ1
ぶりがおいしくなる下ごしらえ
作り方
（1）下ごしらえをする
ぶりは一口大に切って塩をふり、10分ほどおく。ペーパータオルで包み、水けをしっかり拭き取る。片栗粉をまぶし、余分な粉は落とす。れんこんは皮をむき、幅1cmの輪切りにし（大きければ半月切り）、水にさっとさらして水けをきる。
（2）ぶりとれんこんを焼く
フライパンにサラダ油を中火で熱し、ぶりとれんこんを並べ入れる。ぶりにかるく焼き色がつくまで2〜3分焼き、裏返してさらに2〜3分焼いて一度取り出す。
（3）たれをからめて仕上げる フライパンの汚れをペーパータオルでさっと拭き取り、コチュジャンだれの材料を入れて混ぜる。再び中火にかけて煮立たせ、かるくとろみがついたら、（2）を戻し入れる。全体にたれをからめ、ごまを加えてさっと混ぜる。
旬のぶりのおいしさを、甘辛味でしっかり堪能できる一皿。白いご飯をたっぷり用意して、ぜひ作ってみてくださいね！
料理研究家のアシスタントや東京、京都での日本料理店勤務を経て独立。和食を中心に、本格的なものから家庭で作りやすいものまで幅広く提案している。唎酒師の資格を持ち、お酒に合うおつまみのレシピも得意。