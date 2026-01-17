≠ME谷崎早耶、“すっぴん初公開”メイク動画に反響集まる「赤ちゃんみたい」「レベチ」
【モデルプレス＝2026/01/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶が1月16日、自身のInstagramを更新。すっぴんを初公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳指原プロデュースアイドル「最初から出来上がってる」透明感溢れるすっぴん姿
谷崎「すっぴんからきゅんかわアイドルになるまで」とつづり、すっぴんの状態からアイドルのフルメイクが完成するまでの動画を投稿。「すっぴんは初公開です」と初めてのノーメイク姿を公開し、色白の透明感が溢れる素肌が際立つ動画となっている。
この投稿にファンからは「赤ちゃんみたい」「最強に可愛い」「すっぴんからレベチ」「最初から出来上がってる」「天下無敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆谷崎早耶「すっぴんは初公開」
◆谷崎早耶の“すっぴん”が話題
