◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第5節 東京ベイ39―10トヨタ（2026年1月17日 東京・スピアーズえどりくフィールド）

4戦全勝の東京ベイが、1勝3敗のトヨタを39―10（前半32―0）で下して開幕5連勝を飾った。

東京ベイはキックオフ直後、こぼれ球を拾ったCTBリカス・プレトリアス（27）からNo・8タイラー・ポール（30）へとパスをつないで一気にトライ。試合開始からわずか17秒の速攻で先制点を挙げた。その後、SOバーナード・フォーリー（36）がペナルティーゴール（PG）を2本成功。前半19分、FLメルヴェ・オリヴィエ（23）が中央突破からトライを決め、相手ボールスクラムで始まった同34分には、CTBプレトリアスがキックチャージからボールをキャッチしてトライを決めた。さらに同39分、敵陣ゴール前のラインアウトモールから右へ出してWTBゲラード・ファンデンヒーファー（36）が右端にトライ。無失点の32―0で折り返した。

後半10分、トライゾーンでグラウンディングできなかったがTMO（ビデオ判定）の結果ペナルティートライに。同15分にはトヨタのFB高橋汰地（29）にトライを与え、終了間際の同40分にもラインアウトモールからトライを許した。それでも前半でつけた大差を守り、39―5で快勝した。

ホストスタジアムのスピアーズえどりくフィールド（旧・江戸川区陸上競技場）で行われる試合は、この日が今季初めて。ホスト開幕戦を快勝で飾り、2019年のトップリーグ時代から続く同会場負けなしの“えどりく不敗神話”を25連勝に伸ばした。