カブスからFAとなっていたカイル・タッカー外野手が15日（日本時間16日）、ドジャースとの契約に合意した。米複数メディアの報道によると、契約は4年総額2億4000万ドル（約380億円）で、3000万ドルが後払い。2年目と3年目にはオプトアウト権が付与されるという。

MLB公式は、タッカーがアストロズ時代に大谷翔平投手と対戦した動画を投稿。投ゴロで起こった珍しく微笑ましい出来事を振り返っている。

■「彼と個人的に仲良くなりたい」

投手・大谷とタッカーは、ここまで通算27打席対戦し、22打数5安打6三振。2021年の5月11日（同12日）に、外角フォーシームを左翼スタンドへ運ばれたものの、大谷が概ね抑え込んでいる。

MLB公式Xは15日（同16日）、「すぐにもっと多くのハイタッチが見られるだろう」と添えて動画で投稿。2023年6月2日（同3日）の対戦でタッカーが大谷の外角低めスイーパーを引っかけた打球は、やや一塁寄りの大谷の元へ。ゴロを処理した大谷が一塁線上で待ち構え、最後はタッカーが差し出した右手にタッチする形でアウトとなった一幕だった。

タッカーはかねてより「普通の人と同じように、彼と個人的に仲良くなりたいね。野球の話をたくさんするというより、世間話をしてみたい」と語っており、大谷の存在がドジャース入団の後押しとなったことは間違いないだろう。

