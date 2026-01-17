第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメントが1月17日、名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われ、2回戦で伊藤匠二冠（叡王・王座、23）が青嶋未来七段（30）に120手で勝利。初優勝に向けて、堂々のベスト4一番乗りを決めた。

【中継】伊藤二冠VS青嶋七段 注目の2回戦（生中継中）

シードにより本戦初出場となった伊藤二冠が、2回戦の青嶋七段との一戦を制し4強入りを決めた。

ABEMAでテキスト解説を務めた黒田尭之五段（29）は、「青嶋七段が午前中に続き得意の振り飛車穴熊で、序盤から積極的に動いていきました。45手目〜53手目の一連の攻めは、後手が△2二銀とハッチを閉めていないことに目をつけた鋭い着想でしたが、結果的には少しやり過ぎだったかもしれません。本譜は正確に応じられて、先手の攻めが受け止められてしまった感がありました」とコメント。「一分将棋に入った後も伊藤二冠の指し手が的確で、受けの強さから反撃に出るタイミングまで、完璧といってよい指し回しだったように思います」と総評した。

勝利した伊藤二冠は、2月11日に大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で行われる準決勝に進出。「朝日杯では初めての本戦で、これまではなかなか早指し棋戦で上位に行けたことがなかったが、今日の2局はどちらも難しい将棋をうまく指せたと思う。準決勝・決勝にもしっかり準備して良い将棋が指せれば」と更なる上位進出を見据えていた。

◆朝日杯将棋オープン戦 持ち時間40分の早指し棋戦。一次予選、二次予選を勝ち抜いた棋士が、シード棋士を含めた計16人で本戦トーナメントを戦う。参加は全棋士、アマチュア10人、女流棋士3人で、優勝賞金は750万円。前年の第18回優勝者は近藤誠也八段。

（ABEMA／将棋チャンネルより）