元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が17日放送のBSフジ「ゴルフ大好き 対決！我ら野球人」（土曜前7・00）にゲスト出演。日本ハム、阪神でプレーした現役時代に対戦して一番凄いと思った投手の名前を明かした。

阪神での現役時代にチームメートだった元阪神監督の矢野燿大氏（57）とともに出演した片岡氏。番組MCを務めるタレントの石田純一（72）から「今までで対決して一番凄かったなっていう投手、誰ですか？」と現役時代について聞かれた。

すると、「皆さん、結構ね。僕と言えば松坂（大輔）の空振りをね、思い出される方、多いと思うんですけど。もちろん松坂も凄かったですよ」とした上で「僕のなかでは野茂さん」とかつての近鉄エースでメジャーでも活躍した1学年上にあたる野茂英雄氏（57）の名前を挙げた。

「当時メジャーに行く道筋をつくっていただいたパイオニアの方だと思うんですよね。当時は批判的な意見が多いなか、一人で海を渡られて」とその人生にも触れつつ「投げてるボールは凄かったです。完投されるっていう馬力。もうあれは僕のなかではNo.1です」と続けた。

「馬力が凄かったです。本当に完投するという…今は少なくなりましたけど、そういうふうな馬力というのがやっぱり段違いでしたね」と片岡氏。

独特なトルネード投法から繰り出す速球とフォークボールを武器に三振の山を築いた野茂氏だが、「凄かったです。打てなかったです」と懐かしそうに回想していた。