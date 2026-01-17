フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。お気に入りのワンピース姿でオフショットを披露しました。



【写真を見る】【中川安奈】「新しいワンピースでおでかけ」「ボディラインを綺麗にみせてくれて着心地もいいので大好きです」





中川さんは、「新しいワンピースでおでかけ」と綴り、ブラウンのロング丈のワンピースを着用した写真を投稿。







投稿された写真の中川さんは、穏やかな微笑みを浮かべ、落ち着いた雰囲気が伝わってきます。







中川さんは自身の私服について、「最近はブラウン系を選ぶことが増えています」と明かしています。







身に着けたワンピースは『The Ruby's』というブランドのもので、中川さんは、「ボディラインを綺麗にみせてくれて着心地もいいので大好きです」と、愛着を感じているようです。







確かに細身のシルエットが中川さんの美しいスタイルを引き立てているように見えます。







中川さんはまた、「体づくりも頑張ってキープアップしたい」と、美しいスタイルを維持するための意欲も記しています。







中川さんは最後に「ゲットしたばかりのローファーともマッチしていて気分もあがりました」と靴とのコーディネートにも喜びを表現して締めくくりました。

【担当：芸能情報ステーション】