£Ê£Ï£Ù¡¡Ä¹Ç¯¥×¥ì¥¤¤Î¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¡Ö¥í¥°¥¤¥óÀª¡×»ØÅ¦¤ËÈ¿ÏÀ¡Ö¥×¥ì¥¤¤Î»ÅÊý¤Ê¤ó¤Æ¼«Í³¤À¤í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î£Ê£Ï£Ù¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£·Æü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£¥²¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ê£Ï£Ù¤Ï£±£¶Æü¡¢Ä¹Ç¯¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Î¥í¥°¥¤¥óÆü¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¥â¥ó¥¹¥È¤Î¥í¥°¥¤¥ó£³£²£µ£°ÆüÃ£À®¤Ç¥ª¡¼¥ÖÌã¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤â¤¦¤À¤¤¤ÖÄ¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô¤Î°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡££Ê£Ï£Ù¤Ï£±£·Æü¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡Ø¥í¥°¥¤¥óÀª¤«¡Ù¤È¤«¡Ø¥é¥ó¥¯¤¬¡Á¡Ù¤È¤«Íè¤ë¤±¤É¥í¥°¥¤¥ó¤À¤±¤·¤¿¤¯¤Æ£³£²£µ£°Æü¤â¤ä¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¡©¾Ð¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¸µ¡¹¸ø¼°¤ÎÇÛ¿®¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¸Æ¤ó¤ÇÄº¤¤¤Æ¤¿¤·º£¤â³Ú¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ë¤è¡£²ÈÂ²¤â½ÐÍè¤Æ¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ÏÌÞÏÀ¸º¤Ã¤Æ¤ë¤·¥é¥ó¥¯¾å¤²¤Ë¤â¶½Ì£¤Ê¤¤¤±¤É¥²¡¼¥à¤Î¥×¥ì¥¤¤Î»ÅÊý¤Ê¤ó¤Æ¼«Í³¤À¤í¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£