家賃約６万ドル（約９４０万円）を滞納し、立ち退きを迫られた米俳優ミッキー・ローク（７３）が新たなピンチに直面している。米ニュースサイト「ＴＭＺ」によると、ロークの愛犬が重度の心臓病を患い、手術が必要で、その費用は２万ドル（約３１６万円）近くになるというのだ。

ロークはすでにロサンゼルスの借家を出て、ペットのイヌたちを連れてホテルに数日間宿泊した後、アパート暮らしを始めたと報じられている。

ＴＭＺによると、愛犬のアイヴァンは２度の手術が必要で、費用は１度目の手術が１万ドル（約１５８万円）、２度目は８０００ドル（約１２６万円）ほどとされ、現在のロークが支払える金額ではないという。

一方、ロークのマネジャー側が立ち上げた救済募金はクラウドファンディング「ＧｏＦｕｎｄＭｅ」を通じ、目標額を上回る１０万ドル（約１５８０万円）を集めたが、当のロークは募金を「屈辱的」だとして、受け取りを断固拒否。寄付金は１４日に全額返金された。

ロークは現在、アイヴァンの手術費用を賄うために仕事を探しているが、受けたオファーの報酬額が少ないとして断っているという。

マネジャーのキンバリー・ハインズ氏はＴＭＺに、「ミッキーがキャリア面と個人の幸福のために正しい選択をすることを見守っている。とはいえ今が正念場で、ミッキー自身が次の人生をどう歩んでいくかを決めることになる」と語った。