全国都道府県対抗男子駅伝は１８日、広島市平和記念公園前発着の７区間４８キロで行われる。学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）を担う。大会前日の１７日、４７チームのオーダーリストが発表された。

第１０２回箱根駅伝（２、３日）の５区で驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した青学大の黒田朝日（４年）は岡山県の３区、同４区で区間賞を獲得した早大の鈴木琉胤（るい）は千葉県の３区、同３区３位の国学院大の野中恒亨（ひろみち、３年）は静岡県の３区に登録され、各校のエースが直接対決する。

箱根駅伝で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大は、黒田朝日のほかにも埼玉県の宇田川瞬矢（４年）、宮崎県の佐藤愛斗（２年）、鹿児島県の飯田翔大（かいと、２年）、上野山拳士朗（１年）が３区に登録され「同門対決」が注目される。黒田朝日は「岡山県の最高記録（２３年５位）の更新がチーム目標なので貢献したい」と意欲を示した。宇田川は「朝日と勝負できることは楽しみです」と笑顔で話した。

青学大の箱根駅伝優勝メンバーでは東京都の佐藤有一（４年）と愛知県の平松享祐（３年）が７区を走る。

箱根駅伝６位の駒大は、福島県の谷中晴（２年）、群馬県の帰山侑大（４年）が３区に入った。同１０区で区間新記録をマークした京都府の佐藤圭汰（４年）は補欠登録となった。

高校生区間の１区では、昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻昂己（こうき、兵庫・西脇工）、同３位の本田桜二郎（鳥取城北）が登録された。今季の高校３年生世代トップ３人は今春、そろって早大に入学する。２６年度からチームメートになる３人のレベルの高い戦いが、都大路に続き、安芸路でも期待される。

今大会は福島県、兵庫県などが優勝候補に挙がっている。