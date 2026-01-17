ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文が中心となり創立された NPO法人 「アップルビネガー音楽支援機構」が、その活動＜APPLE VINEGAR -Music Support-＞（以下、AVMS）の一環として新たな対談イベントシリーズ＜藤枝トーク＞をスタートさせる。

＜藤枝トーク＞は静岡県藤枝市を拠点に活動しているAVMSの理事であり、大阪府池田市・如来寺住職、宗教学者の釈徹宗氏（浄土真宗）と、 AVMS の地元・藤枝にある大慶寺住職の大場唯央氏（日蓮宗）が登壇し、地域コミュニティを主なテーマに語り合うイベントだ。Vol.1は2月25日(水)に日蓮宗 大慶寺にて開催。司会・進行は後藤正文が務める。

これまでAVMSの活動については、創設者である後藤正文や代表理事の小林亮介から語られることが多かった。本対談では、仏教者という立場から藤枝という地域コミュニティにおけるAVMSの可能性について、芸能や日常生活との関わりも含めて掘り下げていく。

＜APPLE VINEGAR -Music Support-＞では他にも＜藤枝市 × APPLE VINEGAR -Music Support- 初心者のためのバンドワークショップ＞や、初のライブイベント＜APPLE VINEGAR -Music Award- 2026 Opening Party＞を開催予定だ。＜APPLE VINEGAR -Music Award- 2026 Opening Party＞は2月12日（木）東京・恵比寿 LIQUIDROOM にて、第8回大賞受賞アーティスト・ MONO NO AWARE と Dos Monos（Band Set） の2組が出演し、Gotch Band がオープニングアクトを務める。

■＜APPLE VINEGAR -Music Support- Presents 藤枝トーク vol.1〜仏教者にきく 宿場町と芸能、地域コミュニティーの可能性〜＞ 日時：2026年2月25日(水) 開場 18:00 / 開演 19:00 ※20:30 終演予定

会場：日蓮宗 大慶寺 (静岡県藤枝市藤枝 4-2-7)

チケット：\2,500 (全席自由)

出演者：釈 徹宗 / 大場唯央 / [司会] 後藤正文

詳細・チケット：https://peatix.com/event/4778334/view

■＜藤枝市×APPLE VINEGAR -Music Support- 初心者のためのバンドワークショップ＞ 日時：2026年2月1日(日) ・ 3月1日(日) 開場 13:00 / 開演 14:00 ※17:30 終了 予定

会場：静岡県・藤枝市民会館(静岡県藤枝市岡出山 1 丁目 11-1)

対象：藤枝市在住、または市内在学の小学生・中学生・高校生

参加費：無料

内容：プロミュージシャンによるレクチャーを受け ASIAN KUNG-FU GENERATION「ソラニン」1 番サビの演奏に挑戦

講師：

[2/1] 井上陽介(Gt) /中西道彦(Ba) /彦坂 玄(Dr) / Achico(Vo)

[3/1] 井上陽介(Gt) / tomi(Ba) / 伊藤健二(Dr) / Achico(Vo)

詳細・申込 HP：https://www.applevinegarmusicsupport.com/news/youthbandjam202602/

■＜APPLE VINEGAR -Music Award- 2026 Opening Party＞ 開催日時：2026年2月12日（木）

会場：東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN :17:30 / START:18:30

出演者：Dos Monos（Band Set）/ MONO NO AWARE / Gotch Band（Opening Act）

チケット：SOLD OUT

イベントHP：https://www.applevinegarmusicsupport.com/news/2026openingparty

■「APPLE VINEGAR -Music Award-」とは

ASIAN KUNG-FU GENERATIONのフロントマン、後藤正文が2018年に立ち上げた新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞。文学界での芥川賞を参考に、デビュー・アルバムに限らず、ミュージシャンがそのキャリア初期に発表した作品を評価する仕組みを作り、今後の作品制作をサポートする賞金を贈呈することで、若手ミュージシャンを応援できればという思いを持ってスタートした。同時にリスナーが新しい音楽と出会うきっかけとなれば、という願いも込められている。

設立当初の経緯を綴った後藤正文のブログ：https://gotch.info/post/169465286807/ ■APPLE VINEGAR -Music Support-

インディペンデントに活動するミュージシャン・アーティストに対して金銭的、技術的な支援を継続して行う目的でASIAN KUNG-FU GENERATION 後藤正文が中心となり2024年にNPO法人「アップルビネガー音楽支援機構」、活動総称「APPLE VINEGAR -Music Support-」として設立。静岡県藤枝市内に滞在型音楽制作スタジオ「MUSIC inn Fujieda」(2026年3月末グランドオープン予定)を竣工し、同市を拠点に様々な取り組みをおこなっていく。 ■ポッドキャスト『APPLE VINEGAR -Music+TALK-』

『APPLE VINEGAR -Music Award-』を紹介するとともに、今気になっている音楽や音楽にまつわる様々なトピックを音楽仲間と語っていく番組。後藤正文と3名の音楽ライター、小熊俊哉、つやちゃん、矢島由佳子というレギュラー陣に、時にはゲストを迎えての音楽談義を通じて、幅広い視点で音楽トピックや楽曲を紹介していく。

・『APPLE VINEGAR -Music＋Talk-』 毎週水曜日 夕方更新

https://open.spotify.com/show/6dkTPluL6El48dHAc8eVXp