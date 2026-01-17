NHK「おかあさんといっしょ」の元うたのおにいさんで歌手の杉田あきひろ（60）が16日、自身のインスタグラムを更新。自身の体調についてつづった。

8日以来の投稿で「ご無沙汰してます、あきひろです。ご心配をおかけしてごめんなさい」と書き出した杉田。「まだ体調が全くベストではなく職場復帰も出来てない状況ですが 気持ちは前向きに！」とつづった。

「て事でスマホの壁紙を運気を呼ぶモノに変えました笑（前とほぼ同じですが） あとTikTokで面白企画も考案中です」と記し、「ゆっくり焦らず前進します！」とした。

ハッシュタグでも「#杉田あきひろ」「#おかあさんといっしょ」「#癌サバイバー」「#依存症からの回復」「#焦らずゆっくり自分らしく」と添えた。

杉田は2022年8月にステージ3の喉頭がんを公表し、抗がん剤治療、放射線治療を受けて同10月には「癌は全て綺麗に消えています！」と投稿。しかし昨年12月には心筋梗塞のため緊急入院し、23日に心臓カテーテル手術を受けた。同29日に退院した。

今月8日、「今日は朝から神戸医科大病院での定期検診でした。先日手術した循環器内科ではなく癌治療をした耳鼻咽喉科と口腔外科のほうでしたが」と定期検診を受けたことを報告。「癌は再発してない」ものの、昨夏から放射線治療の後遺症に苦しんでいることを明かし、「遂に今年の5月頃に大きな決断をしなければいけない状況です」と伝えていた。