“あおり運転”してきた車の運転手が「窓を開けろ」信じられない行動に呆然。女性警察官の対応に心が救われた――週末ベスト
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースからベストセレクション！（初公開2025年5月19日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2024年あおり運転実態調査』によれば、あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。2023年の53.5％よりも大幅に上昇し、半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、警察のパトカーが現れたことで事態が一変した2人のエピソードを紹介する。
◆追い越したはずの車が突然…
重松正さん（仮名・60代）は、仕事に行くために車を運転していた。
「片道2車線で制限速度50キロの道を走っていました。すると、後ろから猛スピードで迫ってくる車に気づいたんです。危ないなと思いながらも、そのまま追い越してもらいました」
しかしその直後、思いもよらない事態に発展した。
「追い越したはずの車が、突然私の車の前に割り込んできて停車しました。驚いて私も車を止めたら、相手が車から降りて近づいてきて『窓を開けろ』と……」
そして、重松さんが窓を開けた瞬間、相手は信じられない行動に出たという。
「何も言わずに、私の車のキーを取り上げて、道端に投げ捨てたんです。呆然としているうちに、相手の車はそのまま走り去っていきました」
途方に暮れていた重松さんだったが、そこへ思いがけない“救いの手”が現れたそうだ。
◆ミニパトの登場、そして“被害届を出さなかった理由”
後ろから追ってきたミニパトカーが、あおり運転の車を即座に停車させたのだ。ミニパトカーから降りてきたのは女性警察官。重松さんが状況を説明すると、投げ捨てられたキーを一緒に探してくれたという。
「道路脇の草むらを探して、無事にキーを見つけられました。『大丈夫ですか？』と声をかけてくれた女性警察官のやさしい言葉に、それまでの不安や怒りが和らぎました」
もう1人の警察官が相手の車の情報を記録し、「相手の行為に対して被害届を出されますか？」と重松さんに尋ねた。
しかし、重松さんは届けを出さないことを選んだ。
「相手の車には小さな子どもが乗っていたんです。その子のことを考えたら、どうしてもかわいそうで……」
この出来事は、重松さんにとって苦い経験となったが、親身に対応してくれた女性警察官の姿に心が救われたという。
「あの日をきっかけに、私はドライブレコーダーを装着して、万が一の事態に備えるようになりました」
◆バックミラーに映ったのは“激昂した顔”
実家に向かう途中、高速道路で“あおり運転”に遭遇した逢坂勇気さん（仮名・20代）。その日は休日で道もすいており、快適なドライブになるはずだった。
しかし、そこに後ろから猛スピードで近づいてくる黒いセダンが……。
「バックミラーを確認すると、中年男性の“激昂した顔”が見えました」
逢坂さんは、「私が法定速度を守ってノロノロ走っていることに怒っていたのではないか……」と思ったそうだ。黒いセダンは、逢坂さんの車の後ろにぴったりとつき、ハイビームを何度も点滅。あきらかに敵意を示していた。
「心拍数が上がっていくのがわかりました。『落ち着け、冷静に』と言い聞かせながら、安全な場所を見つけて車線変更をしようとしたのですが……」
黒いセダンも車線変更し、再び逢坂さんの後ろに張りついてきたのだとか。やがて横に並び、窓を開けて罵声を浴びせてきたという。
