犬が階段を上り下りするのをやめさせるべき理由

1.関節や腰への負担が大きい

犬にとって階段の上り下りは、関節や腰への負担が非常に大きいです。平地を歩くときと階段を上り下りするときとでは、全く比べものにならないほどです。

上りと下りとでは、とくに下りの方が負担が大きくなります。体重の大部分が前脚・肩・背骨に集中します。階段を一段下りる度に衝撃を受け止める必要があるからです。

毎日階段の上り下りをしている犬は、毎日関節や腰に負担をかけています。負担や衝撃によって、毎日少しずつ関節や軟骨が擦り減っているでしょう。

「まだ若いのに…」という年齢で、関節や腰に持病を抱えることになってしまうかもしれません。歩行が困難になってしまったり、寝たきりになってしまったりする可能性もあります。

2.子犬の成長を妨げる恐れがある

犬が階段を上り下りするのをやめさせるべき理由は、子犬の成長を妨げる恐れがあるからです。

子犬の骨や関節や筋肉は、まだ十分に発達していません。階段の上り下りによる無理な動きや強い衝撃は、成長期である子犬の骨格に悪影響を及ぼすことがあります。

3.老犬の健康寿命に悪影響を及ぼす恐れがある

犬が階段を上り下りするのをやめさせるべき理由は、老犬の健康寿命に悪影響を及ぼす恐れがあるからです。

老犬になると、筋力が低下したり、関節がこわばったりし、階段の上り下りの際につまずきやすくなります。転倒だけでなく、階段からの転落の危険性も高くなります。

健康に元気に長生きしてきた愛犬が、階段の上り下りがきっかけで健康寿命を短くしてしまっては残念でなりません。年齢に応じた生活を送ることができるよう、見直すべきです。

4.持病を悪化させる恐れがある

椎間板ヘルニア・膝蓋骨脱臼・関節炎などの持病を抱えている犬が階段の上り下りをすると、持病を悪化させる恐れがあります。

無理な動きをすること、体への強い衝撃が加わることが主な原因です。繰り返されることで症状が悪化し、痛みが増し、歩行が困難になることがあります。

5.腰や膝に負担や衝撃が集中しやすい体の構造をしている

犬が階段を上り下りするのをやめさせるべき理由は、腰や膝に負担や衝撃が集中しやすい体の構造をしているからです。

小型犬や胴長短足の犬種である場合、階段の上り下りをすることで、体の構造上、負担が集中しやすいです。小さな負担や衝撃によっても、脱臼や骨折などの大怪我を負いやすい犬種でもあります。

他の犬種よりも階段の上り下りをすることで負うリスクが高いと考えるべきです。

6.転落による怪我や死亡事故が起こりやすい

犬が階段を上り下りするのをやめさせるべき理由は、転落による怪我や死亡事故が起こりやすいからです。

階段は人間が上り下りをするためのもので、人間の体の構造に合わせて設計され、作られています。そのため、犬にとっては、安全に上り下りすることができるものではないのです。

大袈裟な表現かもしれませんが、犬と同じように四足を地面につき、四つん這いの体勢で階段の上り下りをしてみてください。とくに下りるときは恐ろしく感じられるのではないでしょうか。

大袈裟な表現かとは思いますが、犬が階段の上り下りをするということがどういうことなのか、イメージしていただけるかと思います。

まとめ

犬が階段を上り下りするのをやめさせるべき理由を6つ解説しました。

関節や腰への負担が大きい 子犬の成長を妨げる恐れがある 老犬の健康寿命に悪影響を及ぼす恐れがある 持病を悪化させる恐れがある 腰や膝に負担や衝撃が集中しやすい体の構造をしている 転落による怪我や死亡事故が起こりやすい

犬にとって、階段の上り下りは様々なトラブルを引き起こす可能性のある、とても危険な行為です。

階段の前にはペットゲートを設置し、犬が自由に上り下りすることができないように対策をしましょう。赤ちゃん用でも代用することができます。

(獣医師監修：後藤マチ子)