「月にかわってチョコっとごほうびよ‼」　明治が「美少女戦士セーラームーン」とコラボ　バレンタイン施策の一環

明治は「美少女戦士セーラームーン」とコラボした限定パッケージの「アーモンドチョコレート」「マカダミアチョコレート」「明治ミルクチョコレートビッグパック」を1月20日から発売する。

バレンタイン施策の一環。

「2026年のバレンタインデーに向けて、手作りチョコをはじめ、誰かにチョコレートやお菓子をプレゼントすることがもっと楽しめるように、準備期間にあたる1月上旬からバレンタイン当日までさまざまなコンテンツを展開する」（明治）とコメントする。

「アーモンドチョコレート」と「マカダミアチョコレート」のイラストは今回のコラボ企画だけのために描き下ろされたイラストとなる。「セーラー戦士の素敵な表情やポーズにもご注目」という。

セーラー10戦士をデザインした「明治ミルクチョコレートビッグパック美少女戦士セーラームーン」©Naoko Takeuchi

「明治ミルクチョコレートビッグパック」には、セーラー10戦士をデザイン。各戦士がデザインされている個包装は全10種とシークレット1種を用意している。

特設サイトでは「月にかわってチョコっとごほうびよ 」のキャッチコピーとともにコラボ商品やノベルティを紹介。2024年のコラボレシピも再公開している。