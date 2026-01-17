俳優の伊藤英明（50）が、17日放送のMBS「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。20年前の思い出話を振り返った。

番組冒頭で、MCの浜田雅功と顔を合わせた伊藤は「うれし〜い。お久しぶりです」とあいさつ。番組ゲストを知らされない浜田は「伊藤英明や」と驚きつつも「最初に会ったの、覚えている？」と返した。

20年以上も前のことだというが、伊藤の記憶は鮮明で「スポーツジムのロッカー室で」と回想。浜田も「覚えているよ」と返すと、伊藤はうれしさのあまり抱きついた。

当時は面識がなかった。仲の良い加藤晴彦から「何度か浜田さんとの食事に誘われたことがあるんです。だけどどうしても自力で会いたくて」と、伊藤は食事会は“お断り”してきたという。

20年前に対面した際、伊藤が声を掛けていいのか戸惑い、あいさつだけすると、浜田は「おう！またな」と気さくに返した。この場面を回想し「覚えてくれているんですか？めっちゃうれしい」と伊藤は屈託なく笑った。

「それっきりだった」という浜田と伊藤は、実はこの日が初共演。「自力でお会いしたくて。こんなに経っちゃいました」と伊藤が振り返ると、浜田は「まさか来るとは。ビックリした」と共演を喜んでいた。