物価高が続き、スーパーで買い物をする時も頭を悩ませている人は少なくないでしょう。一方で、物価高での工夫が光る逸品も多く誕生しています。このたび発表されたのは、全国の激戦を勝ち抜いた『お弁当・お惣菜大賞』。どんな商品が選ばれたのでしょうか？

■エントリー総数は1万5489件

森圭介アナウンサー

「全国のスーパーや専門店などの商品の中から特に優れた逸品を決める、『お弁当・お惣菜大賞2026』（全国スーパーマーケット協会主催）が発表されました」

「全国からこれぞというお弁当やお惣菜などが自薦他薦を問わずエントリーされ、その総数は1万5489件。10人の審査委員がおいしさ・見た目・値ごろ感など7つの項目を10点満点で審査。弁当・惣菜・サラダなど10部門あり、最優秀賞・優秀賞・入選を選びます」

■弁当部門の最優秀賞、どんな商品？

森アナウンサー

「激戦を勝ち抜いてお弁当部門の最優秀賞に選ばれたのが2つあります。関東で展開するマミーマートグループの『白海老と桜海老の炊き込みご飯弁当』。お値段はびっくり、税込み431円です（17日から再販売）」

「審査員は『エビの量も十分。おかず1つ1つもしっかり作られ、リピートしたくなる』と評価したといいます」

忽滑谷こころアナウンサー

「今は外食しても高い中で、これだけ豪華なお弁当を食べられたらうれしいですよね」

森アナウンサー

「もう1つの最優秀賞は、愛知を中心に展開しているデリカキッチンの『旨みたっぷり！あさりご飯のお弁当』（862円）です。あさりたくさん載っています」

「デリカキッチンの担当者は、『主役のあさりの鮮度とうまみ、そしてタケノコや菜の花など春らしい食材を組み合わせることにこだわった』とのこと。2月6日から3月末まで販売予定です。季節を感じられるお弁当というのは、またいいですよね」

鈴江奈々アナウンサー

「あさりの調理は自宅だと難しいので、こういうものこそお弁当で食べたいです」

■野菜がたっぷり入ったオムレツ

森アナウンサー

「続いてお惣菜部門です。最優秀賞の1つ目は、スーパーのビオラルの『北海道産ポテトの彩り塩糀オムレツ』（関西の一部店舗で販売）」

「オムレツといえば黄色が定番ですが、ジャガイモ・パプリカ・そらまめなど野菜がたっぷり入っていて、食べ応えアップにこだわり、429円です」

「もう1つの最優秀賞は、審査委員が『新しい食文化の誕生』とコメントした商品です。千葉の老舗佃煮店の麻兆が販売する『伝統のタレで煮込んだ佃煮マカダミアナッツ』（店頭は500円、ネットは600円＋送料）。コロコロ丸いですよね」

「お店の方に、なぜマカダミアナッツを佃煮にしたのか聞きました。新商品を考えていたところ、『味噌ピーナッツがあるなら佃煮ピーナッツも…』と考えて試したらおいしかったそうです。若い人に佃煮を食べてほしいと、マカダミアナッツを佃煮にしました」

■マカダミアナッツの佃煮、お味は？

森アナウンサー

「アーモンドやヘーゼルナッツも試したそうです。忽滑谷さん、食べてみてください」

忽滑谷アナウンサー

「テリテリしていて、おいしそうです。甘辛い味。例えるならばみたらし団子っぽい感じで、マカダミアナッツはサクサクしているので、香ばしい感じが合いますね」

森アナウンサー

「確かにみたらし感と考えるとスイーツっぽくもあるんですけど、佃煮だと考えるとご飯にも合うし、おつまみにも合うんですよ。ナッツの甘さとコクが後からやってきます」

「担当者は『芯のサクッと感、さらにはマカダミアナッツの風味にこだわって開発した』と話しています」

鈴江アナウンサー

「常識を超えたものが出てきてますね」

■事務局担当者に聞く…受賞商品の傾向

森アナウンサー

「様々な工夫が凝らされていますが、今年の傾向として、どういった商品が多かったのか。事務局の担当者は『物価高で原材料調達の工夫や工程をシンプルにしたり、おかずの種類を絞ってコストを抑えたりして、クオリティを維持している』と話しています」

「物価高を乗り切るための工夫が詰まっているということです」

■都内のスーパーではどんな工夫が？

森アナウンサー

「具体的にどんな工夫がされているのか、東京・足立区にあるスーパーを取材しました。訪ねたのは、関東で展開するマミーマートグループのマミーマート足立島根店です」

「16日、売り場では入選した『ポッピンチョコ♪ホイップクリームサンド』（215円）がありました。鮮やかでかわいくていいですよね」

■自社工場を活用して大量に仕入れ

森アナウンサー

「17日からは、最優秀賞を取った『具！具！具！本鮪入り海鮮丼（碧）』（1177円）や、『盛り過ぎ 枝豆ポテトサラダ』（215円）などもお目見えします。今年は入選も含めて15商品が受賞しましたが、14商品を順次再販売するということです」

横山幸太副店長

「大変光栄に思っております。自社工場をもちいて（食材を）大量に仕入れることで価格を安く提供しています」

森アナウンサー

「見た目もすごく豪快で、テンション上がりませんか？」

山粼誠アナウンサー

「並んでいてもテンションが上がって、結構悩んでしまうのかもしれませんね」

森アナウンサー

「物価高というと節約など、ちょっとシュンとなるところですが、『おいしそう、こんなにいっぱい』とテンションが上がるものも多いです」

■コストを抑えて安く提供する工夫

森アナウンサー

「マミーグループが受賞した15商品のうちの1つが、『家計にプラス！鶏天タルタル弁当』（240円）です。総重量250グラム以上。審査員は『鶏肉が柔らかく、安さに驚いた』と言っています」

「このボリュームですごいですね。自社工場で作っているからこそ、仕入れた鶏肉を様々な商品で余すことなく使え、コストを抑えて安く提供できるということです。スーパーだからこそできるという部分なんでしょうか」

「物価高でも工夫が光る商品は、他にもまだまだありました。栃木県の農産直売所が販売する『もったい菜カレー』（農産直売所あぜみち／あぜでり）。野菜がたくさん載っていて500円。なぜこんなに安いのでしょうか」

「使われているのが規格外の野菜です。通常であれば市場に出回らない、捨てられてしまうものを使っているためにリーズナブルに提供できるということです」

「いつでも食べたいなと思いますが、規格外野菜がたくさん出たタイミングでのスポットの販売になります。季節ごとにトッピングの野菜も変わるので、出会えたらラッキーかもしれません」

「続いて、スーパーアークスの『いか飯になれなかったいかご飯』（538円）。販売する北海道のスーパーの担当者に伺いました。いか飯を作る際に出たイカの余った部分を活用したいか飯味のいか飯風のお弁当です」

「イカもお米も原料価格が高騰していますが、ボリュームは変えずに価格を抑えたいか飯を作れないか考えてできた商品だといいます」

「いか飯というと中にご飯が入っていますが、余った部分を使って味はいか飯なので、もうこれいか飯じゃないですか、ということですよね。努力の結晶ですね」

「私たちが普段スーパーなどで見るお弁当やお惣菜。その裏で物価高に抗うという企業の努力はもちろん、物価高で苦しんでいる消費者の皆さんを喜ばせたいという気持ちも感じますよね」

鈴江アナウンサー

「全ての商品が、節約という言葉は合わないくらい、すごく思いも工夫も詰まっていて、どれも食べてみたいと思いました」

（1月16日『news every.』より）