つながるキモチ＜４＞

宮城県石巻市の中心街を歩きながら、市内で働く野内杏花里（あかり）さん（２４）と伊藤成美さん（２４）が、「次はどんなイベントをしようか」と、楽しそうに話し合っていた。

東京都出身の野内さんは３年前、石巻市内の一般財団法人に就職した。小さな団体なので、同期の職員はいない。大学生の頃から市内でインターンシップ（就業体験）をしていたので、知り合いはいたが、気軽に話せる相手はおらず、「ちょっとした仕事の愚痴や相談など誰にしたらいいのかな」と悩んでいた。

伊藤さんは石巻市の隣の東松島市出身。高校卒業後、飲食店のアルバイトなどを経て、４年前、石巻市内の小さな出版社で働き始めた。同期社員はおらず、大学へ進学した友達に仕事の話をしても理解してもらえない。「仕事の話ができる同世代の知り合いが欲しかった」という。

親近感

同僚でも、昔ながらの友達でもない２人をつないだのは、２０２３年秋に参加した、企業の垣根を越えた「地域同期」をつくる研修会だ。地域の中小企業の若手従業員が集まり、それぞれの仕事内容などを紹介したり、互いの職場を訪問したり――。同じ地域で同年代の若者がどんな仕事をしているのか知るだけで、親近感が湧いた。数か月後の研修の最終日には、すっかり仲良くなっていた。

以来、遊びに行ったり、食事をしたり、誰にも相談できないようなことも打ち明け合う。昨年１１月末には、２人で中心街で古道具を販売するイベントを開催し、多くの人を集めた。野内さんは「難しそうな企画も２人で取り組めば実現できる。成美ちゃんは心強い存在」と話す。

石巻市は１５年前の東日本大震災で大きな被害を受けた。震災後、街には県内外から多くの人が集まり、復興を支えてきた。高校生の頃からそんな大人たちの姿を見てきた伊藤さんは、「今度は野内さんと一緒に、私たちの世代が中心となって街を元気づける活動をしたい」と力強く語る。単なる友達ではない「地域同期」だからこそ、できることがあると思っている。

高い離職率

中小企業の若手従業員の離職率は高い。厚生労働省が昨年１０月に発表した新規大卒者の３年以内の離職率は、１０００人以上の事業所では２７％だが、５〜２９人の企業では５２％を占める。中小企業が多く若者の数が少ない地方では、若い人材をつなぎ止めるためにも、同世代のつながりをつくる必要性が増している。

石巻市内で１８年から若者支援や「地域同期」づくりに取り組んできた一般財団法人「まちと人と」代表理事の斉藤誠太郎さん（４１）は、「地域に同じ境遇の人がいることを知ると心強い。仲間ができると前向きに働くこともできる」と話す。

「孤立」課題

同様の取り組みは各地で行われている。新潟県の「ゆきぐに信用組合」では、２２年から、営業エリアにある企業や役場に就職した１〜３年目の若手を中心に集めた「地域同期会」を年１回開催している。取引先の企業の多くが「若手の孤立」を課題としていることを知り、企画した。

昨年７月に行った同期会では、自己肯定感を上げる講座を行ったほか、参加者同士が交流する時間も設けた。「他の企業の人と交流ができる貴重な機会」「出会った人たちと会話して、つながりを実感した」と好評だという。

担当する同組合常勤監事の上村亨さん（６５）は「若手が顔が分かる関係性を作り、一緒に地域を盛り上げてほしい」と期待を寄せる。

コミュニティーデザインが専門の関西学院大教授の山崎亮さんは「若者が少ない地域でも、地域を大きな会社としてとらえ、異業種の社員同士がつながることで、クリエイティブな発想が生まれる。それが地域への愛着を育むきっかけになり、豊かな暮らしにもつながっていく」と話す。