菅野結以・益若つばさ・鈴木奈々…くみっきー宅に元「Popteen」モデル12人集結 表紙風ショット公開に「懐かしすぎて興奮」「黄金期メンバー」の声
【モデルプレス＝2026/01/17】モデルの菅野結以が1月16日、自身のInstagramを更新。雑誌「Popteen」（角川春樹書店刊）時代のモデル仲間12人の集合ショットを公開した。
菅野は「Popteen OG大同窓会 平成Popモデルズ総勢12人＋ベビでくみっきー宅に大集合」と添えて、モデルでタレントのくみっきーこと舟山久美子の自宅にて、雑誌「Popteen」時代の仲間と同窓会を行ったことを報告。この日は菅野、くみっきー、益若つばさ、鈴木奈々、松岡里枝、青木英李、西川瑞希、樋口智子、村田莉、廣瀬麻伊、ソンイ、平野いえなが集まったようで雑誌「Popteen」のロゴが入った表紙風の集合ショットも披露した。
この日の同窓会の様子について菅野は「10代から知ってるみんな、当時の苦楽を共にしてきたからか久々に会っても変わらぬ空気感で即落ち着くふしぎ」と明かし「ギャルとして平成を生き抜いた女たちの友情永久不滅 またギャルサーしよね みんなは誰世代？」とつづっている。
この投稿には「みんな変わらない」「平成ギャル最高」「青春ど真ん中でした」「懐かしすぎて興奮」「黄金期メンバー」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
