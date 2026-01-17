「え〜埼玉県民？田舎だし…」男性選びの条件がズレたまま婚活30年。着る服や話題も“ご縁を遠ざけた”理由とは
こんにちは。これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。
髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
「結婚するのもしないのも自由」と言われる現代ですが、独身中高年の生活で取り上げられるのは仕事で活躍しているような人ばかり。でも実際は、そんなキャリア形成をしてきた人のほうが少数派ではないでしょうか。
生涯未婚率（※）は上がる一方で、2020年は男性28.1％、女性17.8％。2030年には男性の3割、女性の2割が、生涯未婚になると推計されています（国勢調査）。独身ミドル女性は5人に1人もいるのに、その実情はあまり知られていません。
そこで今回は、妻でも母でもキャリアでもない独身ミドル女性の、リアルな事情に迫ります。
※生涯未婚率＝50歳時点で一度も結婚していない人の割合。「その後も結婚確率は低い」という予測で「生涯未婚」とされている。
◆結婚したいのに、未婚の63歳となった女性の事情
昨年、相談にいらっしゃった中で最高齢の63歳女性・松田さん（仮名）に取材しました。
松田さんは若いころから結婚願望があったものの、独身のままこの年齢になりました。婚活歴は30年近く、現在も婚活中です。
37歳で初めてできた彼氏、イケメンで6年下のパティシエにお金を貢ぎ、妊娠して中絶を経験します。39歳で出会った5歳年下男性からはスーツをおねだりされ、買ってあげたら連絡がつかなくなりました。
松田さんの恋愛観は、今も「いつか運命の人に出会える。運命の人は会ったら分かる」というものです。会った瞬間、ビビっときた男性は極上の“だめんず”だったのですが、その恋愛観はその後も変わらなかったのです。
◆「孫をみたい」という、彼のお母さんの言葉
40代になって親しくなったのは、職場に出入りしている運送業の男性でした。干支（えと）が同じ12歳年下でした。エレベーターで出会ってビビっと来た、好みの男性でした。
2人で会う回数が増え、交際に発展します。彼氏は実家暮らしで、彼の親にもすぐ会うことができました。これまでとは違って順調な交際で、5〜6年は交際していたそうです。
ですが、彼との交際の中で、松田さんは心に引っかかってしまったことがありました。
彼のお母さんが「孫を抱きたい」と言っていたのです。その時、松田さんはすでに40代。生殖医療が発達した現代であっても、40代で子どもを授かることは簡単ではありません。
結婚の話が出たこともありましたが、彼に「多分、もう子ども産めないんだよね」と伝えたところ結婚話が進まなくなりました。友達に戻った後も、彼とやり取りはあったそうですが、間もなく彼は他の女性と結婚してしまいます。
◆ピンクの服、霊能者、引き寄せの法則……
松田さんは20代のころから占いやスピリチュアルが好きでした。佳川奈未（自己啓発のベストセラー作家）が書いた“引き寄せの本”などをよく読んでいたそうです。
90年代にオカルトブームが到来し、前世という概念もはやりました。
さらに、松田さんが40代の2000年頃といえば、六星占術の細木数子が多くのテレビ番組に出演し、江原啓之がテレビでスピリチュアルカウンセラーとして活躍している時代でした。松田さんもテレビ番組『オーラの泉』はよく観ていたそうです。
そんな時代の影響もあり、運送業の彼氏との交際前後から、よりスピリチュアルに傾倒していきます。恋愛運アップのため持ち物や服にピンクが増えていきました（今でも、松田さんの身のまわりにはピンクアイテムが多いです）。
