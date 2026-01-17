¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ê¤Î¤ËÄ²¤Ë¤¤¤¤¡ª¡×¡ÈÊ´¡É¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Ä¶¥é¥¯¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Îºî¤êÊý¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¡ý
¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤¢¤Î¥½¡¼¥¹¤È¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É®¼Ô¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÄ²³èÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¡Ö¹â¥«¥í¥ê¡¼¡×¡Ö¾®ÇþÊ´¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò180ÅÙÊÑ¤¨¤ë¡ª Ä²Æâ´Ä¶¤ò¹Ó¤é¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÄ²¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÀäÉÊ¤ÎÄ²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§Ä²¤Î¥Ð¥ê¥¢¤ò¼é¤ë
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¾®ÇþÊ´¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾®ÇþÊ´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡¢Ä²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ²¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¸¦µæ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ê¢¨1¡Ë
¡ ¥°¥ë¥Æ¥ó¤Î°ìÉô¤¬Ì¤¾Ã²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤½¤â¤½¤â¾®ÇþÊ´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤Ï¡¢¾Ã²½¹ÚÁÇ¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ Ì¤¾Ã²½¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬Ä²¤ò»É·ã
Ê¬²ò¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¤Î°ìÉô¤¬¡¢Ä²¤ÎºÙË¦¤Ë¤¢¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¡ÊCXCR3¡Ë¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
£ ¤È¤¢¤ëÊª¼Á¤¬Áý²Ã
»É·ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÙË¦Æ±»Î¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò´Ë¤á¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¾¥Ì¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ Ä²¤Î¥Ð¥ê¥¢¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥¾¥Ì¥ê¥ó¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ä²¤ÎºÙË¦¤Î´Ö¤Ë¾®¤µ¤Ê·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÄ²´ÉÆ©²áÀ¤ÎÐ¶¿Ê¡Ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä²¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ç¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡×¤¬¡¢Ä²¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§Ä²¤¬´î¤Ö¤«¤Ï¡¢¤ªÆùÁª¤Ó¤Ç·è¤Þ¤ë
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎËþÂ´¶¤òº¸±¦¤¹¤ë¤ªÆù¡£ÄêÈÖ¤ÎÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»é¼Á¤ÎÂ¿¤µ¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¤Î´ÞÍÎÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤Î¸¦µæ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
ÍýÍ³1¡§Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é
Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¼ïÎà¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºÙ¶Ý¤¿¤Á¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³2¡§´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é
Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢´ÎÂ¡¤Î»éËÃÎÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥¢¥Ö¥é¡Ê»é¼Á¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤Ë»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ë»È¤¦¤ªÆù¤Ï¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¤è¤¦¤Ê»é¿È¤¬Â¿¤¤Éô°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÚ¤³¤ÞÆù¤ä¥í¡¼¥¹Æù¤Ê¤É»é¼Á¤Î¾¯¤Ê¤¤Éô°Ì¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¾åµ2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ÖÄ²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª
¢¡¡ã¥ì¥·¥Ô¡ä¥·¥ó¥×¥ëÄ²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤
¡ãºàÎÁ¡ä
¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡§2Ëç¡Êº£²ó¤ÏÄ¾·Â16cm¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡Ë
ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡§150g¤¯¤é¤¤¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤âOK¡Ë
¤¿¤Þ¤´¡§1¸Ä
¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§1/4ËÜ
ÆÚ¤³¤ÞÆù¡§80g¤¯¤é¤¤
±ö¡§¥Ñ¥é¥Ñ¥é
´³¤·¤¨¤Ó¡§¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±
¢¡¥·¥ó¥×¥ëÄ²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤òÇö¤¯¤Ò¤¯¤«¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò1ËçÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÍñ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤½¤Î¾å¤ËÆÚ¤³¤ÞÆù¡¢¤Í¤®¡¢´³¤·¤¨¤Ó¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤é¤â¤¦1Ëç¤Î¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò180ÅÙÊÑ¤¨¤ë¡ª Ä²Æâ´Ä¶¤ò¹Ó¤é¤¹¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÄ²¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢ÀäÉÊ¤ÎÄ²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢2¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¾®ÇþÊ´¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾®ÇþÊ´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡¢Ä²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ²¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¸¦µæ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ê¢¨1¡Ë
¡ ¥°¥ë¥Æ¥ó¤Î°ìÉô¤¬Ì¤¾Ã²½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¤½¤â¤½¤â¾®ÇþÊ´¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤Ï¡¢¾Ã²½¹ÚÁÇ¤Ç¤Ï´°Á´¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ Ì¤¾Ã²½¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬Ä²¤ò»É·ã
Ê¬²ò¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¤Î°ìÉô¤¬¡¢Ä²¤ÎºÙË¦¤Ë¤¢¤ë¥»¥ó¥µ¡¼¡ÊCXCR3¡Ë¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ»É·ã¤·¤Þ¤¹¡£
£ ¤È¤¢¤ëÊª¼Á¤¬Áý²Ã
»É·ã¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÙË¦Æ±»Î¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò´Ë¤á¤ëÆ¯¤¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¾¥Ì¥ê¥ó¡×¤È¤¤¤¦Êª¼Á¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ Ä²¤Î¥Ð¥ê¥¢¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦
¥¾¥Ì¥ê¥ó¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ä²¤ÎºÙË¦¤Î´Ö¤Ë¾®¤µ¤Ê·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÄ²´ÉÆ©²áÀ¤ÎÐ¶¿Ê¡Ë¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ä²¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤ËÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ç¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¡×¤¬¡¢Ä²¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢¡¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§Ä²¤¬´î¤Ö¤«¤Ï¡¢¤ªÆùÁª¤Ó¤Ç·è¤Þ¤ë
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎËþÂ´¶¤òº¸±¦¤¹¤ë¤ªÆù¡£ÄêÈÖ¤ÎÆÚ¥Ð¥éÆù¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»é¼Á¤ÎÂ¿¤µ¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¤Î´ÞÍÎÌ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
1¤Ä¤Î¸¦µæ¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖË°ÏÂ»éËÃ»À¡×¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ï¼ç¤Ë2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£
ÍýÍ³1¡§Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é
Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¼ïÎà¤¬Ë¤«¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä²Æâ´Ä¶¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºÙ¶Ý¤¿¤Á¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¬ÍýÁÛÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤ÎÀÝ¤ê¤¹¤®¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÍýÍ³2¡§´ÎÂ¡¤Î»éËÃ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é
Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢´ÎÂ¡¤Î»éËÃÎÌ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥¢¥Ö¥é¡Ê»é¼Á¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤Ë»éËÃ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ë»È¤¦¤ªÆù¤Ï¡¢ÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î¤è¤¦¤Ê»é¿È¤¬Â¿¤¤Éô°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÚ¤³¤ÞÆù¤ä¥í¡¼¥¹Æù¤Ê¤É»é¼Á¤Î¾¯¤Ê¤¤Éô°Ì¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¾åµ2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡¢´ÊÃ±¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ÖÄ²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª
¢¡¡ã¥ì¥·¥Ô¡ä¥·¥ó¥×¥ëÄ²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤
¡ãºàÎÁ¡ä
¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡§2Ëç¡Êº£²ó¤ÏÄ¾·Â16cm¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¡Ë
ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡§150g¤¯¤é¤¤¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥«¥Ã¥È¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤âOK¡Ë
¤¿¤Þ¤´¡§1¸Ä
¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§1/4ËÜ
ÆÚ¤³¤ÞÆù¡§80g¤¯¤é¤¤
±ö¡§¥Ñ¥é¥Ñ¥é
´³¤·¤¨¤Ó¡§¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±
¢¡¥·¥ó¥×¥ëÄ²³è¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡ãºî¤êÊý¡ä
¡ ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤òÇö¤¯¤Ò¤¯¤«¡¢¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò1ËçÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÈÍñ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤½¤Î¾å¤ËÆÚ¤³¤ÞÆù¡¢¤Í¤®¡¢´³¤·¤¨¤Ó¤ò¤Î¤»¤Þ¤¹¡£¾å¤«¤é¤â¤¦1Ëç¤Î¥é¥¤¥¹¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£