納言・薄幸、岡野陽一が１５日、テレビ朝日「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。トークを繰り広げた。

ギャンブル等で多額の借金があることから「クズ芸人」を自称し、ブレークした岡野は現在の借金総額を幸に明かした。

岡野は「クズブームみたいなのがあったじゃない？数年前に。そんときは（借金）額を言うとみんな喜ぶっていう時代があったのよ。すごい変だけどね。今思えば。なぜかウケるみたいな」と述懐。

つづけて「でも、もうブームがすぎると、誰も額を言っても笑いもしないし。聞かれもしないから」と話し「だから言わずに借金が膨れあがってるんだよ」と明かした。

幸は「なんで、そんなに？だってもう、お仕事もあるじゃないですか？」と疑問。岡野は「生きれるぐらいは（収入は）あるかもしんないけど。いや、やっぱり、なんだろうな？増やそうとしちゃうよね」と説明した。

さらに岡野は「マイナスがあるんで、チャラにしたいなっていう気持ちが常にあるんで。飛びついちゃうのよね」と明かした。

幸が「ギャブルでしょ？」と聞くと、岡野は「まあ…、そう、そう」と苦笑。「それで（借金を）増やしちゃうのよ。だから、めっちゃ増えてます。昔、（借金を）１２００万とか言ってたんですよ。でも、それも、もうある程度は適当なんです。僕、業者には借りてないんで利子がつくとかじゃないんで。たぶんね…。ちゃんと計算してないですけど、本当に１８００万円ぐらいです」と告白。幸は「エグいな…」と驚いた。

岡野は、お金を貸してくれている相手について「友人です。地方の。地方の友人が多いですね。芸人は、やっぱり、あんまり借りないですね。利害関係が発生するというか…。例えば幸に借りるとしよう。借りてる上で仕事したときに『ホントすいません…』みたいになっちゃうんですよ。だから、仕事とか一緒だと借りないかもしんないですね」と話していた。