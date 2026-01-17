à¥µ¥¤¥¼¤Ç1Ëü2000±ßÄ¶¤¨áÂçÅçÈþ¹¬¤¬²ÈÂ²¤Ç³°¿©¡Äà¾×·âá¥ì¥·¡¼¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö2»®¤â!?¡×¡Ö»ä¤â¥µ¥¤¥¼¥ê¥¢¤ÇÇú¿©¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¿¹»°Ãæ¡×¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¤¬¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Çà¹ëÍ·á¤·¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡É×¤Ç¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤¬¡ÖÂçÅç¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢13Æü¤Ë46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅç¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ç³°¿©¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¤³¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤éÂ¨Åú¤Ç¡Ø¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡Ù¤È¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¾ÐÊ¡¤Î¤³¤È¤òÌÌÅÝ¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÀõ°æ·¯¤È¥é¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Î¿Ø·¯¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ë¡×¤ÈÆâËë¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ä¹ÃË¡¦¾ÐÊ¡¤¯¤ó(¤¨¤Õ¡¦10)¤È¡ÖTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE¡×¤Î¿Ø¤é5¿Í¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖºÊ¤âÂ©»Ò¤âÂç¹¥¤¤Ê¾®¥¨¥Ó¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥µ¥é¥À¤òÃíÊ¸¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ºÊ¤ÈÂ©»Ò¤ÏÆó¸Ä¤º¤Ä¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¹¥Êª¤ò¼ê¤Ë²ÈÂ²3¿Í¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¤Î¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¡¢5¿Í¤Ç1Ëü2000±ß°Ê¾å¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¶Ã¤¤Î¶â³Û¤ÎÆâÌõ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿4Ëç¤Ë¤âµÚ¤Ö¥ì¥·¡¼¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥¢¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤!?¶â³Û¤Ç¤¹¤Í¢ö¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¿§¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö£²»®¤â¶ô¤Ã¤¿¤é¡Ä¤â¤¦¡¢¤½¤ì¤Ï¾®³¤Ï·¤Ê¤Î¤«!?¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¿©¤ÙÊüÂê¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡£¾®¥¨¥Ó¤Î¥µ¥é¥À2¸Ä¿©¤¤¤Ï¤ä¤Ã¤¿»öÌµ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö»ä¤â¥µ¥¤¥¼¥ê¥¢¤ÇÇú¿©¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ï4¿Í²ÈÂ²¤Ç¥µ¥é¥À¤äÁ°ºÚ(¥·¥§¥¢)¡Á¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¡¢ÂçÂÎ5000¡Á6000±ß¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£12000±ß¿©¤Ù¤í¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¤«¤â(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£