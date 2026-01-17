à1·î16Æü¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÆüá¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¸ø¼°Áê´Ø¿Þ¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤«¾Ð¡×¡ÖÎò»Ë¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í!¡×±ßÃ«¥×¥íÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê
¡¡±ßÃ«¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢1·î16Æü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÆü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¸ø¼°Áê´Ø¿Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1·î16Æü¤Ï#¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÆü ¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¸ø¼°Áê´Ø¿Þ ¸ø³«¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥º60¼þÇ¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç²èÁü¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¸ø¼°Áê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¢¥¾¥Õ¥£¡¼¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¥ó¥°¡¢¥¦¥ë¥È¥é¤ÎÉã¡¢¥¦¥ë¥È¥é¤ÎÊì¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤¿¡Ö±§Ãè·ÙÈ÷Ââ¡×¤È¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥¤¥¬¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥¤¥¿¥¹¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Õ¡¼¥Þ¤Ê¤É¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¡×¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤¿Áê´Ø¿Þ¤Ë¤ÏÁíÀª62¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤«(¾Ð)¡×¡Ö²ø½Ã¡¦À±¿Í¤ÎÀ¤³¦¤âÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö°õºþÈÇ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä »Ò¶¡¤ËÌäÂê½Ð¤µ¤ì¤ÆÅú¤¨¤ëÍÑ¤ËÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ÆÃ¯¤¬Ã¯¤À¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡×¡ÖÎò»Ë¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£