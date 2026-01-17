侍ジャパンの井端弘和監督が16日、3月のWBCに向け新たに11人のメンバーを発表。野球解説者の高橋由伸さんがスターティングメンバーを予想しました。

前回大会から近藤健介選手や牧秀悟選手など5人、WBC初参加の佐藤輝明選手など5人、昨シーズンメジャーで10勝を挙げた菅野智之投手は所属先が決まらない中での選出となりました。

今回発表が無かった山本由伸投手、岡本和真選手、村上宗隆選手らメジャー組について井端監督は「出る意思は本人から伝えられていますが、正式にMLBからきていないので」と今回の発表では見送りとなっています。

これで30人中19人が決まり、高橋さんがスターティングメンバーを予想。すると真っ先に大谷翔平選手を指名打者としてあげます。高橋さんは「世界一のバッターですので」と即答。打順について聞くと「1番ですよ。一番多く打席に立たせた方がいい。もし投げてもらえるのであれば、ドジャースの時と同じリズムの方がいいと思いますね」と解説しました。

そんな中、鈴木誠也選手をレフトとしてスタメンに入れた高橋さん。鈴木選手は昨シーズン、カブスで主に指名打者として活躍しましたが、高橋さんが井端監督から聞いたところによると、「去年カブスのキャンプで井端監督と話をする機会があって、井端監督に鈴木選手は守らせるのか？DHじゃないのか？と聞いたら『日本には世界一の指名打者がいるから』と言っていたので。そりゃそうか（笑）」と理由を説明しました。

▽高橋由伸さんの現時点、予想スタメン ※ポジション順

捕手:若月健矢

一塁:村上宗隆

二塁:牧秀悟

三塁:岡本和真

遊撃手:源田壮亮

左翼:鈴木誠也

中堅:周東佑京

右翼:近藤健介

指名打者:大谷翔平

1月16日放送、日本テレビ「news zero」を再構成