歌手・荻野目洋子（57）が16日に公式X（旧ツイッター）を更新し、年内で「Xの投稿をやめる」と宣言した。

一部ユーザーから「更年期かもしれないですね」というコメントが寄せられた件について、荻野目は「Xは医者いらずなのですね、ヮォ!！」と驚きをつづると「例え資格を持っている職業としての医者の方だとしても、求めてない人間に『かもしれない診断』は必要ないと思うから。少なくとも私は信頼をおきません」と返した。

また「寿命が伸びたからって、戦争を実際には知らずに生まれ育ってきた自分たち世代が、同じようにこれからも安全に進むとは思えない。発展は素晴らしい。だけど、新しい物ばかりに乗っかっているだけでは危険が伴い、心に歪みが生じる社会に…」といい「だから私は、今年中にXの投稿をやめるし、やめるまでは心に思う事を書いてみたいと思っています。(もちろん仕事の事も)」と宣言した。

16年9月にアカウントを開設し、様々な意見を発信してきた荻野目。ファンからは「残念です」「気持ちを尊重します」「今年いっぱい付き合わせて頂きます！」「悲しいけど、嫌な思いまでして続ける必要はないですもんね」「やめてしまわれるのは、寂しいです」「今の荻野目さんを、そのまま受け止めます」といったコメントが寄せられていた。