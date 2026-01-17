立憲民主党の野田佳彦代表が16日、テレビ朝日系「報道ステーション」に、公明党の斉藤鉄夫代表とともに生出演。国民民主党への新党「中道改革連合」合流を呼びかけ続けると宣言した。

新党への合流を巡って、国民民主党の玉木雄一郎代表は自身のXで「加わりません。政局、選挙優先の古い政治から、国民生活や経済最優先の新しい政治に変えていきます。選挙は厳しいですが、理念・政策を貫きます」とポスト。同党の榛葉賀津也幹事長も、立憲民主党の安住淳幹事長からの電話を通じてのオファーを「間髪入れずに加わりません」と断っていることを明かしている。

メインキャスターの大越健介氏から「国民民主党は同じ連合の支援を受けてきた政党ですが、今回は加わらないと明言しています。あきらめないですか？」と聞かれ、野田氏は「あきらめないです」と即答。「粘り強く声をかけ続けていきたいと思います」と語った。

野田氏と斉藤氏は15日、国会内で会談し、新党結成で合意。2月8日投開票を軸に実施が見込まれる衆院選をにらみ選挙協力し、保守色を強める高市政権に対抗する。公明は全小選挙区から撤退し、小選挙区で立民出身の候補者を支える。公明出身候補は比例代表名簿で順位を上位に優遇する。16日、党名は「中道改革連合」と発表した。