¡Úµð¿Í¡ÛÂçÀª¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤Ë´¿´î¡ÖÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ»î¹ç¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢£×£Â£Ã¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾·¤Ø¤¤¤µ¤ì¤¿¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡á¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀèÇÚ¤ÈÌ´¤ÎÉñÂæ¤ÇàºÆ¶¦±éá¤À¡£ÂçÀª¤Ï¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÆ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ»î¹ç¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çµð¿Í£±¿Í¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¿´¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¡Ø£±¿Í¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤ËÆ±¤¸¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌî¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ù¥Æ¥é¥óÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£¤è¤ê°ìÁØà°Â¿´´¶á¤¬Áý¤¹°ìÊý¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÌä¤ï¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¡Ê¥Á¡¼¥à¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ï£²£°£±£·Ç¯°ÊÍè¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿ûÌî¡£Á°Æü£±£¶Æü¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤Àï¤¦½Å°µ¤ò´¶¤¸¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ëÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¹ñ¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤·¡¢ÃÄ·ë¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£