2026年1月4日にプロレスラー、棚橋弘至が引退したが、その引退セレモニーで、観客が大きく沸いたシーンがあった。来賓として紹介された藤波辰爾が、棚橋をねぎらったのである。引退する棚橋が49歳なのに対して、藤波は御年72歳。未だに現役であり、昨年12月の誕生日にはSNS上で黒ショートタイツ姿の衰えぬ肉体を披露し、話題となったばかりである。古希を越えてもリングに上がり続けるレジェンドの真意は？ 輝かしい経歴とともに辿りたい。

【写真で見る】藤波の若手時代、猪木の付き人を務めていた姿を捉えた貴重な1枚など

ドラゴン・ブーム

藤波辰爾は1953年、大分県生まれ。1970年に日本プロレスに入門し、翌年、プロデビュー。その後、1972年に旗揚げした新日本プロレスに参じた。

猪木に「（足を）折ってみろ！」と迫られた伝説の師弟対決（1985年9月19日）の試合後。特別レフェリーはルー・テーズ

転機となったのは1978年1月。海外修業中のニューヨークのMSG（マディソン・スクエア・ガーデン）において、オリジナル・ホールドである「ドラゴン・スープレックス」を初披露してWWWF（現WWE）認定のジュニアヘビー級王座を奪取。同年3月に凱旋帰国すると、日本中に伝説の“ドラゴン・ブーム”を巻き起こしたのである。

それまで、ヘビー級の添え物としか捉えられていなかった「ジュニアヘビー級」というジャンルを、プロレス興行の一つの核にまで押し上げた功績は、余りに大きい。極論すれば、それだけ藤波が人気者だったということになる。事実、藤波の登場は、プロレス会場に来る客層を、大きく変えた。

〈西城秀樹と角川博をプラスして2で割ったような甘いマスク〉

凱旋帰国から2年半後の、藤波を紹介する女性誌の記事である（「週刊女性」1979年10月16日号）。

そう、女性ファンが大幅に増えたのである。同誌の内容は、以降もこう続く。

〈とにかく彼の姿があるところには、いつも百人ほどの若い女性の親衛隊的なファンがついて回る〉

〈ファンクラブも発足した。千五百人の会員も男性と女性が約半数ずつというのも、プロレスラーとしては珍しい〉

〈「血を流している姿を見ると、わたし、リングに駆け上がって手当てをしてやりたくなるの」（高校三年生）〉

〈「タツミが反則でやられそうになると、全身がジーンとしちゃって……」（十九才のOL）〉

以前、筆者がインタビューした際、本人はこの時期をこう振り返っていた。

「あの頃はねえ。バレンタインのチョコレートが、トラックに2台分届いたんだよ、信じないでしょ？ ウチの娘だって信じないんだから（笑）」

1981年12月、結婚。妻の伽織さんは「今まで、どんな占いをしても、“最高の相性”としか言われて来ていない」と、夫との関係を嬉し気に語っている。新宿・京王プラザにおける披露宴ではリングが設置され、前代未聞の“披露宴プロレス”が開催されたのも、そんな妻の理解があってのことだろう（エキシビションとして藤波vs仲野信市など）。

一方で、夫婦で「オールスター家族対抗歌合戦」（フジテレビ。1984年10月14日放送分）に出演した際には、審査員として列席していた猪木から、「藤波クンには“ざぶとん”というアダ名がありましてね。尻にしかれているというか……（笑）」と明かされる一幕も。そういえば2015年、藤波の個人事務所が入る東京・青山のマンション下で取材のために待っていると、当の藤波自身が外から現れたことがあった。見ると、ラップされた巨大なトレー2つに、生肉がたっぷりと載っている。

「いやあ、すいません。急に女房に買って来いと言われましてね。これ、僕1人で食べるんじゃないですよ！（笑）」

屈託なき満面のドラゴン・スマイルに、当時、真珠婚（※結婚30年）を超えた、羨望の夫婦仲を感じたものである。そんな円満夫婦の2人ながら、近年、伽織さんが藤波に苦言を呈したことがあった。それも、NHKの番組上で、である。曰く。

「もう少し上手く歌えると思ったんですが……」（NHK「1オクターブ上の音楽会」。2022年9月10日放送分）

これまた伝説となっている、本人歌唱のシングル「マッチョ・ドラゴン」についてであった。

伝説の「マッチョ・ドラゴン」

同シングルは1985年11月1日発売だが、同年9月19日、猪木との一騎打ちの入場で初めて流された入場曲でもあった。

〈八月中旬に行われたレコーディングは九時間にもおよんだ〉（東京スポーツ、1985年9月20日付）という事前情報から予感はあったが、藤波の歌唱の調子がかなり奔放かつ、外れており、早くから深夜のラジオなどでは話題になる。1999年にはCD音源も手に入るところとなり、一種のカルト曲として浸透。前出のNHKの番組でも特集されるに至ったわけである。因みに、2023年11月にはドーナツ盤が復刻発売され、2024年6月には、同シングルのジャケットで藤波が着ている衣装をデザインしたTシャツまで発売されている。

10年ほど前、プロレスラーの中でも歌唱力でトップクラスとされる木村健悟を直撃し、各選手がレコードやCDで発売した歌を聴いてもらい、品評してもらうという企画を立てたことがあった。木村は快諾。

「（初代）タイガー（マスク）は、試合でも自分に酔ってしまうタイプなんですよ。歌い方にもそれが出てますね」

「（ハルク・）ホーガンは、パフォーマンスの押しが強い。歌も一種のパフォーマンスとして捉えているフシがありますね」

などと、やや辛口ながらもかなり的確な寸評を頂けたのだが、その木村の「マッチョ・ドラゴン」評は以下であった。

「何というか……彼はプロレス以外は、どこか幼稚なんだよね（苦笑）」

ではプロレスは、と水を向けると、かつてのタッグパートナーでもある木村は、こう答えた。

「それはもう、素晴らしいの一言ですよ。天才的というかね」

「頑張れよ」と声をかけてくれた大先輩

そもそもの運動歴は、中学時代の陸上競技しかなかった藤波。同じ大分県人である、プロレスラーの北沢幹之が地元に来たのを見計らい押し掛け入門したが、実績も体格もないゆえ、関係者の子どもかと間違える選手も多かった。無視されるのは日曜茶飯事で、まれに先輩にヒンズースクワットを命じられるも存在を忘れられ、8時間やり続けたことも。

だが、「頑張れよ」と、ことあるごとに声をかけてくれたトップレスラーもいた。それが猪木だった。先に触れた北沢が猪木の付け人だったこともあったが、もともと藤波自身も猪木ファンであり、近くで見るその人間性に急速に魅了されて行く。

試合前の長時間にわたる猛練習で他の選手を呆れさせる姿。移動の際、多勢のレスラーがルーズなTシャツやジャージ姿の中、キチンとスーツを着込む心構え。北沢の後に付け人を務める栄誉にも浴し、入浴中には洗髪も自分が担当した。当時の猪木はシングルではUNヘビー級を持ち、タッグではジャイアント馬場とのBI砲でインターナショナルタッグ王座を保持する売れっ子の時期だった。しかし、傲慢さはなく、理不尽な仕打ちなども無かったという。

1971年末に日本プロレスを離れ、翌年3月、新日本プロレスを旗揚げする猪木に、藤波がついて行ったのは自明の理だった。いざ、猪木の自宅まで行き着けば、立派だったはずの庭が更地となっていた。先ず、道場を建てるのだ。無類の練習好きの藤波にとっては、これまた願ったり叶ったりの環境だった。

日々の鍛錬が、ここまでの藤波の現役生活を支えているのは間違いない。本人も60を超えた際のインタビュー時、「僕は試合をしてないと、むしろ体調が悪くてね」と語っていた。気付けばドラゴン・スープレックス、ドラゴン・スクリュー、ドラゴン・スリーパーと、プロレス界に残した技も多く、藤波との一連の抗争でブレイクした長州力には「彼がいなければ、今の俺はいない」と言わしめ、第一次UWFを経て闘った前田日明には、「無人島に仲間がいた」と言わしめた（「デイリー新潮」2024年7月7日配信参照）。海外でもグッド・レスラーと評価は高い。

唯一の長期欠場（1年3ヵ月）は、腰の怪我によるもの。宿敵ビッグバン・ベイダーをバックドロップで投げた際、神経の一部が切れたものだが（1989年6月22日）、にもかかわらず、藤波はすぐには欠場せず、以降、数試合を戦ったことで患部をよりくしてしまっていた。しかし、当時のファンなら、藤波の気持ちを慮るのは造作なかったはずだ。この時期のシリーズより、猪木が参院選出馬のため、欠場していたのである。藤波自身の、「猪木さんに心配をかけぬよう、自分たちがより頑張らねばという気持ちで一杯だった」という回顧が残っている。時に藤波を鼓舞させ、躊躇もさせてきたもの。それがこの“猪木愛”、そして“新日本プロレス愛”だった。

相手を失神させたことにより、1980年、自ら禁じ手としたドラゴン・スープレックスを約4年半後、突然、繰り出したことがあった（1984年11月30日。猪木、藤波vsストロング・マシン1号＆2号）。後年、この時の思いについて伺うと、この年の9月に長州力ら、人気選手がライバル団体の全日本プロレスを視野に大量離脱したことに触れ、「なんとか印象や強さを残さないと」という気持ちだったという。翌年9月の猪木との一騎打ちは黄金カードかつ極上の名勝負を展開しながら会場の東京体育館が満員にならなかった。されど、翌日の紙面には力強い藤波の手記が残る。

〈この数年いろいろあった。何人ものレスラーが離れていった。（中略）だが、今自分は自信を持っていうことが出来る。これだけの試合は新日本のリングだから出来るのだ〉（東京スポーツ、1985年9月21日付）

一方で、同試合で4の字固めを極めた際、「（足を）折ってみろ！」と猪木が過激に何度も挑発するも攻め切れず、試合後、涙を流しながらこうマスコミに口にしたのも語り草だ。

「考えてみて下さい。今、俺が猪木さんの足を折ったら、新日本プロレスはどうなってしまうか……」

だが、そんな藤波が、試合出場について、猪木の忠告を聞かなかったことがあった。

「やればいい」と言った猪木の涙

1980年6月27日、当時、ジュニアのタイトルを2つ保持していた藤波は、相手選手の凶器攻撃を受け止めた際、右手薬指を骨折。以降、完治の見えぬ欠場となり、先ず5日後の7月2日、防衛戦が予定されていたNWAインタージュニア王座を返上した。そしてそこから約半月後の7月17日、これまた防衛戦が予定されていたWWF認定ジュニアヘビー王座も返上することに。ところが、右手に包帯を巻き、私服姿でリングに上がった藤波は、マイクを取った。

「試合をさせて下さい！」

目から涙が溢れている。ざわめく場内。戸惑うリング上の新間寿営業本部長。「負けてもいい」「でも手の怪我が」「何もせずに終わりたくない」の押し問答。この日ベルトに挑戦する予定だった選手のキース・ハートも怪訝な顔をしている。遂にメインでタイガー・ジェット・シンと戦う予定の猪木も、試合を諦めさせるため、説得に登場。しかし、激しく思いを訴える藤波に、断を下した。

「やればいい」

訳知り顔で振り返るファンもいると思う。「怪我で欠場と思わせて実際は出させるなんて、新日本らしい。本当は治ってたんじゃないのか」、もしくは「ハプニングを仕掛けるなんて、猪木らしい」と。当時の新日本が全日本に比べ、予期せぬ事態の演出に長けていたのも事実であった。だが、そうとも言い切れない光景が直後に見られた。

試合を許可したはずの猪木の目からも、大粒の涙が溢れたのだ。

藤波が猪木について語る時、よく出す逸話がある。1972年11月、デビュー2戦目の藤原喜明と前座を戦った時だ。試合は藤原の勘の良さもあり、流麗な技の応酬となった。その瞬間である。

猪木が乱入して来た。前座で、試合中なのにである。手には竹刀を持っていた。2人は、竹刀で滅多打ちにされた。

「お前ら、10年早い！」

控え室で、猪木は2人に説いた。

「技で沸かせるようなレスラーになって欲しくない。闘志さえあれば、お客は沸かせられるんだ。俺達は、気持ちをファンに見て貰うんだ！」

防衛戦に臨んだ藤波だが、右手が利かず、バックが取れない。相手のハートの手もつかめない。必死にカニバサミで相手を倒し、左手で腰投げを決めるがあっという間に劣勢に。だが、ことごとくカウント2で返す。派手な攻防など、あるわけがない。だが、観客の声援には、いつも以上の熱さがこもった。

「藤波！」「ドラゴン！」「頑張れ！」

ハートがロープに振って、ショルダースルーを狙う。瞬間、その胸を蹴り上げた藤波はハートをスモール・パッケージ・ホールド。3カウントを取り終えた藤波の目には、再び、涙があった。文字通り、気持ちで掴んだ勝利に、試合後、こう語っている。

「許可してくれた猪木さんに感謝してます。猪木さんの涙、初めて見ました。その涙に応えることが出来て、本当に嬉しい……」

猪木は2022年10月1日、逝去。その翌日、棺の中の遺体と対面した藤波は、関係者にお願いをした。

「（猪木の）頭を触らせて貰ってもいいですか？」

直後の囲み取材に、こう答えた。

「付け人の時の、頭を洗ったのが思い出されてね……。そうそう、こんな頭の形だったなあって……」

そして、現役にこだわる理由を、こう明かした。

「（新弟子時代の）猪木さんの『頑張れよ』の一言が、自分をここまでリングに上げてくれているんです。僕が現役にこだわる理由も、そういうところですから」

藤波が闘志を胸に現役を続ける限り、猪木もまた、その心の中で、永遠に熱く、生き続ける。

