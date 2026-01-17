¡Ø¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¡ÙóÊÎÛ¡¦ÅÄÂ¼Íµ¡¢¶Ã¤¤ÎºÇ¹â·î¼ý¤ò¹ðÇò¡¡ÀîÅçÌÀ¤ÏÅö»þ¤Î¡È¶þ¿«Åª¤Ê°·¤¤¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡¡µ®½Å¤Ê¥³¥ó¥Ó¥È¡¼¥¯
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦óÊÎÛ¡ÊÅÄÂ¼Íµ¡¢ÀîÅçÌÀ¡Ë¤¬¡¢¤¤ç¤¦17ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¿¼0¡§28¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¥³¥ó¥Ó¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÂÌ²Û»Ò²°¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³¡ÄóÊÎÛ¤Î¥³¥ó¥ÓÃç¤¬Ê¬¤«¤ë
¡¡¡Ö¿Íµ¤¼Ô¤È¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¡ª ¥²¥¹¥È¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤é´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡¢ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¤Î´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡ÊßÀ²ÈÎ´°ì¡¢»³Æâ·ò»Ê¡Ë¤¬¡¢óÊÎÛ¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£óÊÎÛ¤Ï¡¢µ®½Å¤Ê¥³¥ó¥Ó½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ãø¡Ø¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãæ³ØÀ¸¡Ù¤¬Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¤±©¿¶¤ê¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÄÂ¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤âÇ¼ÆÀ¡£ÅÄÂ¼¤Ï¡ÖºÇ¹â·î¼ý¤Ï1¥ö·î¤Ç5000Ëü±ß¤Î°õÀÇ¤ÈµëÎÁ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤Ï¶Ã¤¬¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÄÂ¼¤Ï¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬Ëãáã¤·¤Æ¼ã¼ê¤ò¸«²¼¤¹¤Û¤É¡ÖÅ·¶é¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢Åö»þ¤ÎÀîÅç¤Ï¤½¤ÎÎ¢¤Ç¶þ¿«Åª¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö²¶¤À¤±¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÄÂ¼¤Î¥Ô¥ó¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î³Êº¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥í¥±¤Ç¤Ï¡¢ÀîÅç¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÂÌ²Û»Ò²°¤òË¬¤ì¡¢°ìÆ±¤¬Âç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ë¡£
