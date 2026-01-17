黒崎煌代、シャインマスカットで疑惑が浮上 食べられなかった南沙良＆吉田美月喜が嘆く
俳優の南沙良、出口夏希、吉田美月喜、黒崎煌代が17日、都内で行われた映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』の公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】ノースリーブのドレスで華やかな南沙良
茨城県東海村を中心に撮影された本作。黒崎は「シャインマスカットがおいしかった」と振り返った。しかし、主演の南は「何の話？いつ？」と寝耳に水。吉田も食べてないそうだが、出口は「1束、食べたかも」と照れながら告白。待合室にあったそうだが、出口と黒崎だけで食べてしまった説が浮上。南が「そういうことじゃない」と水を向けると黒崎は「割と食べちゃったかもしれない。ごめんね」と謝罪していた。
発表当時21歳の大学生で、第28回松本清張賞を受賞した波木銅の青春小説を映画化した本作は、ど田舎の高校生3人の“禁断の課外活動”を描く。
ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る朴秀美（ぼく・ひでみ／南沙良）。陸上部のエースで社交的、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅（やぐち・みるく／出口夏希）。大好きな漫画を自己形成の拠り所としている、斜に構えた毒舌キャラの岩隈真子（いわくま・まこ／吉田美月喜）。
夢を追うことが難しい、未来が見えない町で毎日を鬱々と過ごす3人が、自分たちの夢をかなえるため、そしてこの町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない――。「あのさあ…一緒に金儲けしようって言ったら、する？」という朴秀美の誘いから、同好会「オール・グリーンズ」の禁断の課外活動が始まる。
イベントには、NIKO NIKO TAN TAN（OCHAN、Anabebe）、児山隆監督も参加した。
