¡ÖËã¿ì¿á¤Ìð¡×¤Ç»Ô³¹ÃÏ¥¯¥ÞÊá³Í¡¡´ä¼ê¸©¡¢»È¤¤¼êÍÜÀ®¤Ø
¡¡¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿ÍÅªÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤À´ä¼ê¸©¤¬¡ÖËã¿ì¿á¤Ìð¡×¤ÇÊá³Í¤Ç¤¤ë¿ÍºàÍÜÀ®¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥¿¡¼³ÎÊÝ¤¬µÞ¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢½ÆÎÄ¤ËÈæ¤Ù¼þÊÕ½»Ì±¤¬Éé½ý¤¹¤ë¶²¤ì¤¬Äã¤¤ÅÀ¤ËÃåÌÜ¡£¤¿¤À¡¢ÌîÀ¸¤Î¥¯¥Þ¤òÁê¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë»È¤¤¼ê¤¬¸©Æâ¤Ë1¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¸©¤Ï½Ã°å»Õ¤é¤òÂÐ¾Ý¤Ë2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¤âÍÜÀ®¤ò»Ï¤á¡¢¿á¤Ìð¤Îµ»½Ñ¤ä¥¯¥Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¡¸©Æâ¤Ç¤Ï25Ç¯ÅÙ¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÁ´¹ñºÇÂ¿¤Î5¿Í¤¬»àË´¡£Éé½ý¼Ô¤â30¿Í¤ò¾å²ó¤ë¡£ËÜÍè¤ÏÅßÌ²¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤ÎºòÇ¯12·î°Ê¹ß¤â½ÐË×¤¬Áê¼¡¤®¡¢¸©¤Ê¤É¤¬·Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ëã¿ì¿á¤Ìð¤Ï¡¢Ä¹¤µÌó1m¤ÎÅû¤Ë¡¢Ëã¿ìÌô¤¬Æþ¤Ã¤¿ÅêÌô´ï¤ò¹þ¤á¡¢Àª¤¤¤è¤¯¿á¤¤¤ÆÈ¯¼Í¡£¥¯¥Þ¤òÌ²¤é¤»¤¿¾å¤Ç»³¤ØÊü¤·¤¿¤ê¡¢¶î½ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¿Í¤Î¤¤¤ëÊý¸þ¤ØÃÆ¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤ë¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë½ÆÎÄ¤è¤ê¤â°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤Î¶ÛµÞÂÐ±þ¤Ë¸ú²ÌÅª¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸©Æâ¤ÇÍ£°ì¡¢Ëã¿ì¿á¤Ìð¤ÇÌîÀ¸¤Î¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤¹¤ëÀ¹²¬»ÔÆ°Êª¸ø±à¡ÖZOOMO¡Ê¥º¡¼¥â¡Ë¡×¤ÎÄÔËÜ¹±ÆÁ±àÄ¹¡Ê64¡Ë¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢6²ó½ÐÆ°¤·¤Æ¡¢Á´¤ÆÊá³Í¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£