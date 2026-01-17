お笑いコンビ、空気階段の鈴木もぐらが16日、コットン西村真二のX（旧ツイッター）に登場。くらげ渡辺翔太の結婚式に遅刻したことを暴露された。

西村は「くらげ渡辺の挙式に遅刻して新婦と一緒に入場してきた」とつづり、スーツ姿のもぐらの写真を公開。オズワルド畠中悠もXでもぐらの写真を公開し「くらげ渡辺の結婚式！ もぐらはまたスニーカーで来た！」とポスト。もぐらは濃紺のスーツに白のスニーカーを合わせていた。

もぐらは自身の遅刻には言及せず、Xで「なべちゃん結婚おめでとう」とポスト。スロットとみられる写真を公開し、渡辺の結婚を祝福した。

くらげ渡辺は昨年2月に結婚を発表。自身のXでは昨年10月のポストをピン留め。「浅草の街並みと花やしきで結婚式の前撮りをさせていただきました！まじ良かったです！まじ良かったです！！ありがとうございます！頑張ります！！」とつづり、画像処理済みの彼女とのツーショットを公開している。

渡辺はNSC（吉本総合芸能学院）東京校17期同期の杉昇と18年1月に、くらげを結成。2023年のM−1ファイナリスト。渡辺はSnow Man渡辺翔太、プロ野球楽天の渡辺翔太と同姓同名。