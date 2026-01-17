¡Ö¿©Âî¤«¤éÊÆ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤«¤â¡×¤â¤â¥¯¥í¶ÃØ³¡ª°Û¾ïµ¤¾Ý¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè
¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤È¤Î¿¼Ìë¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤È¤Î¶Ë¾å¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡Ø¤â¤â¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡Ù¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¿·²ó¤ÏTVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡ª
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¡¢ÆüËÜµ¤¾Ý³Ø²ñÍý»ö¤äµ¤¾Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÎ©²ÖµÁÍµ¡£°Û¾ïµ¤¾Ý¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎ©²Ö¤Ë¡¢¶áÇ¯¡¢ÌÔ½ë¤ä¹ë±«¤Ê¤É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï2025Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£40ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿Åª¹ó½ëÆü¤¬¤¢¤Ã¤¿²Æ¤ò¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤Ï¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½ë¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤â¤â¥¯¥í½Õ¤Î°ìÂç»ö2025 in ¿·È¯ÅÄ»Ô¡Ù¤¬É÷¤ÇÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡¢Å·µ¤¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
½»ÅÄ¼ÓÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡Ö»Íµ¨¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¶Ì°æ»í¿¥¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«Â³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Î©²Ö¤«¤é¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Õ¤È½©¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤È¡ØÆóµ¨¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ìÂç»ö¤À¤È¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
º£²óºÇ½é¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥¢¥Ä¤µ¤Ë¤´ÍÑ¿´¡ª¡Ø¹â²¹¤ÊÃÏµå¥°¥ê¥ë¡Ù¡×¡£2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¿°Û¾ïµ¤¾Ý¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¡£
²Æ¤Ë·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç41.8ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢ºÇ¹âµ¤²¹µÏ¿¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÎµÏ¿Åª¹ë±«¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë°Û¾ïµ¤¾Ý¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¤ÇÊÆ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©Âî¤«¤éÊÆ¤¬¾Ã¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÎ©²Ö¤Ï·Ù¹ð¡£¡Ö¤ä¤À¡ª¡×¡Öº£¤Ç¤âÊÆÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤â¤â¥¯¥í¤ÏÈá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤¹¡£
¤½¤·¤ÆºÇÂç¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤Ê¤Î¤¬¡¢ÂæÉ÷¡£2025Ç¯¤Ï¶öÁ³¤Ë¤âÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¯ÂæÉ÷¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÂæÉ÷¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÎ©²Ö¤Ï¡¢ÅÅÃì¤¬º¬¸µ¤«¤éÀÞ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼µéÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£
ÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¶Ì°æ¤Ï¡ÖÂæÉ÷¤¬Íè¤¿¤é¤É¤³¤ËÆ¨¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤ÈÎ©²Ö¤«¤éÍ½ÁÛ³°¤Î²óÅú¤¬ÆÏ¤¯¡£ÂæÉ÷¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤ë²ò·èºö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Î©²Ö¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î°Û¾ïµ¤¾Ý¤òËÉ¤°²ò·èÊýË¡¤È¤Ï¡©