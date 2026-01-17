「なんでマスク外さないの？」という圧！マスクを外せない少女たちには切実なそれぞれの理由があった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
現在は社会人をしながら執筆を続けているはつきななこ(@nanako02190219)さん。2020年1月より、漫画やイラスト作品をpixivにて公開している。2022年1月公開の読切漫画「さよなら、マスク」は、はつきななこさんが自身の学生時代の体験をもとに描いた作品。どうしてもマスクを外せない主人公・大倉に共感した読者からたくさんのコメントが寄せられている本作。なぜこの作品を描いたのか、作品に込めた思いとは…？はつきななこさんに話を伺った。
漫画「さよなら、マスク」は、作者のはつきななこさんが学生時代に経験した実体験をもとに描いた作品だ。物語の舞台は、新型コロナウイルス感染症が収束した数年後の世界。もうマスクが不要とされる時代にもかかわらず、顔を隠さずにはいられない、外すと恥ずかしくて生きていけない、そんな不安と葛藤を抱えて日々を過ごしている2人の少女の話だ。
この作品が生まれたきっかけについてはつきさんに聞いてみると、「当時お世話になっていた編集さんの言葉でした。『貴方にしか描けない話を描いて欲しい』と言われて人生を振り返ったとき、中学生から高校生までマスクが外せなかったことを思い出したんです。作中に出てくるクラスメイトや教師は、実在の人物をモデルにしています」と語ってくれた。「マスクをしているとやっぱり生きやすいと思ってしまいます」と語るはつきさんは、「“人にどう思われるか”より、“自分が楽に生きられるか”を大切にして欲しいですね。生きやすい方を選択したことに対して責めてくる人のことは、無視していいと思います」と力強く言い切った。実際に『さよなら、マスク』には多くの共感の声が寄せられた。「たかがマスク」と片づけられてしまうかもしれないが、それは心を守るための手段でもあるのだ。
現在漫画家デビューに向けて準備中のはつきさんは、「読んでくださる方の心に寄り添える作品をどんどん作っていきたいです！」と意気込みを見せる。次に彼女が描く物語にも、きっと誰かの心を救う力が込められているはずだ。
取材協力：はつきななこ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。