Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が自身のInstagramで、ハワイでのプライベートショットを公開した。

藤ヶ谷は「お正月は、母、次男、従兄弟、友達家族とハワイに行ってました」と報告し、計20点の写真を投稿。

「パワーもらってきた！」に続いて「べーさんにも会えたー！嬉しい」と綴ったように、1枚目には笑福亭鶴瓶との2ショット写真を披露。藤ヶ谷はアロハシャツにバッグを斜め掛け。キャップを後ろかぶりにして、ボトムスは短パンを合わせたリゾートスタイル。鶴瓶も同様に、モノトーンの柄シャツに、インナー、スウェットパンツともにクリーミーなベージュで揃えるなどリラクシームード。2人の関係性が伝わる仲良しショットを披露した。

この他、AROHAと書かれたオブジェ前でのワンショットや、藤ヶ谷と共に揃いのStussy（ステューシー）のバックプリントTシャツを着た男性たちとのスリーショットも披露。また、空が茜色に染まった夕暮れの海や、サーフィン中に撮影したと思われる海での写真、グルメなど様々な写真を公開。

さらには、子どもや赤ちゃんを抱っこする姿もあるなど、大所帯でのハワイ旅行を楽しんだ様子。最後に「みんなはどんなお正月を過ごしたかな？」と結んでいる。

「お正月ハワイ満喫できたようでよかった」「プライベート写真たっぷり」「美しい景色シェアありがとう」「かっこよすぎて苦しい」とプライベートショットの公開を喜ぶ声が寄せられた他、「TAIタンブラーかわいい」「お肉おいしそう」など小物からグルメ、そして「ハワイでもべーさんと会えるなんて！」「ハワイでもべーがや！」「周りの人を大切にするところが素敵」と藤ヶ谷と鶴瓶の2ショットにも驚きの声が寄せられていた。

