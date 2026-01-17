ゆっくりも速くも思いのまま。温度も注ぎも自在に操る一台【山善】の電気ケトルがAmazonに登場中‼
適温で淹れて、香りまで楽しむ。毎日の飲み物がもっと美味しくなるケトル【山善】の電気ケトルがAmazonに登場!
山善の電気ケトルは、50〜100度の間で1度単位の温度調節ができ、飲み物に合わせた最適な温度でお湯を沸かせる電気ケトルだ。紅茶やほうじ茶は100度、ドリップコーヒーは95度、煎茶は70〜90度、玉露は50〜60度と、飲み物ごとの「適温」をしっかり再現できるため、いつもの一杯がより美味しく仕上がる。
細口タイプの注ぎ口は狙った場所に正確に注げ、ドリップコーヒーではゆっくりと、カップ麺にはすばやくなど、注ぐ量や速度を自在にコントロールできる。湯こぼれしにくく、周囲に飛び散らない設計も嬉しいポイントだ。
フタは従来品から改良され、縁にシリコンを加えたことで取り外しが簡単になった。広い開口部で内部まで手が届きやすく、お手入れがスムーズにできる。温度設定後や加熱中に保温スイッチをタッチすれば、設定温度で約1時間の保温が可能で、沸かしたお湯を何度でも使える利便性も備えている。
コーヒー抽出において味を左右する「抽出時間」「抽出温度」「加水量」の3要素はケトルの操作性に大きく影響されるが、この細口ケトルなら適量を適切な場所に注げるため、豆の油分を弾かずしっかりと味を引き出せる。握りやすいグリップと軽さも相まって、日常の湯沸かしから本格的なドリップまで幅広く活躍する。
扱いやすさと機能性を両立した一台だ。
