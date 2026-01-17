　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
26/01/09　 26/03/04　<7450> サンデー　　　　　　　　　　　　　 1,280円　上場廃止予定
26/01/07　 26/02/19　<2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円　上場廃止予定
26/01/07　 26/02/19　<4530> 久光製薬　　　　　　　　　　　　　 6,082円　上場廃止予定
25/12/23　 26/02/16　<7923> トーイン　　　　　　　　　　　　　 1,187円　上場廃止予定
25/12/26　 26/02/16　<3541> 農業総合研究所　　　　　　　　　　　 767円　上場廃止予定
26/01/15　 26/02/12　<6201> 豊田自動織機　　　　　　　　　　　18,800円　上場廃止予定
25/12/19　 26/02/09　<6734> ニューテック　　　　　　　　　　　 2,650円　上場廃止予定
25/12/22　 26/02/09　<6901> 澤藤電機　　　　　　　　　　　　　 1,303円　上場廃止予定
26/01/13　 26/02/09　<250A> シマダヤ　　　　　　　　　　　　　 1,579円　　　 -
25/12/18　 26/02/05　<3593> ホギメディカル　　　　　　　　　　 6,700円　上場廃止予定
25/12/12　 26/02/04　<4384> ラクスル　　　　　　　　　　　　　 1,710円　上場廃止予定
25/12/16　 26/02/03　<3902> メディカル・データ・ビジョン　　　 1,693円　上場廃止予定
25/09/26　 26/01/29　<4917> マンダム　　　　　　　　　　　　　 2,520円　上場廃止予定
25/12/10　 26/01/28　<4347> ブロードメディア　　　　　　　　　 2,200円　　　 -
25/07/28　 26/01/26　<7250> 太平洋工業　　　　　　　　　　　　 3,036円　上場廃止予定
25/11/07　 26/01/22　<9287> ジャパン・インフラファンド投資　　67,000円 上場廃止予定
25/11/13　 26/01/20　<5596> アウトルックコンサルティング　　　 1,800円　上場廃止予定
25/12/02　 26/01/20　<7092> Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　　　　　 2,315円　上場廃止予定
25/12/01　 26/01/19　<7739> キヤノン電子　　　　　　　　　　　 3,650円　上場廃止予定
25/12/15　 26/01/19　<1766> 東建コーポレーション　　　　　　　12,627円　　　 -

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

株探ニュース