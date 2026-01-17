女優の筒井真理子（65）が、17日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、世界的画家の作品にまつわるエピソードを語った。

昨年だけでドラマ12本、映画5本に出ている筒井。プライベートでは昔から欲しいと思った物を無理して買ってしまうタイプだという。

その中には、ピカソの絵もあった。「NON STYLE」石田明から「大胆ですねえ」と振られると、筒井は、購入に至るいきさつを説明した。

「まだ若いころだったんです。ピカソ大好きで、上野でピカソ展というのをやっていたんです。1周回ると、テンション上がるじゃないですか？帰りの廊下みたいなところに出展みたいなところがあって、ひと目惚れしたんです。素敵だなあ、これ欲しいと思って」

白い背景、イラストと文字が書かれた、一見シンプルな作品。筒井は「ドン・キホーテの絵なんです」と説明した。当時、付けられていた価格は、70万円だったという。「70万か…う〜んと思ったけど、この機を逃すとどこ行っちゃうか分からないからって、買います！って」。無理をして購入したという。

世界に知らぬ者はいない超個性派の作品。ところが、過去に別番組で鑑定をしたところ、思わぬ結果だったという。「この間、『ぽかぽか』で鑑定していただいたら、5万円でした」。スタジオには笑いが漏れた。

その意外な価値の理由を、筒井が説明した。「ポスターとして（の販売）だったんだけど、その数が相当多かった。そうすると、ちょっと価値がね」。それでも、大好きな画家の作品とあって、「でも、いいんです！私にとっては70万円のピカソ」と断言していた。