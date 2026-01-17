巨人の戸郷翔征投手（25）が17日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。細かいこだわりを明かした。

この日のテーマは「カレー」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された戸郷は「僕ね、こだわり…強いんですよね」と切り出すと「カレー。辛いのダメですし、（具が大きくて）ゴロゴロし過ぎても嫌なんですよ。で、（肉は）牛じゃないとダメなんですよ。ご飯も、だからちょっと冷めたぐらいにルーをのせるのが僕は最高だと思います」と続けた。

辻岡アナが思わず「めんどくさ！」と口にすると、戸郷も「面倒くさいんですよ」と苦笑い。

「そのこだわりを全て満たしたカレー、どこで出会えるんですか？」と聞かれると「僕は鉄板焼きの、メニューとしてはないんですけど、牛の切れ端が入ってて。そこのカレーがメチャクチャうまくて」と行きつけの鉄板焼き店で出される“裏メニュー”のカレーが大好きだと明かした。

そして、「…と。ハンバーグがやっぱおいしいっすね」と戸郷。これに辻岡アナが「テーマ、カレーです。ハンバーグは聞いてないです」と指摘すると、戸郷は「カレーか…。カレーか…」と苦笑いだった。