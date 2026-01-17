テレビ朝日アニメ「メダリスト」第2期（土曜深夜1・30）の第1話・2話先行上映会と舞台あいさつが17日、都内で行われ、声優の春瀬なつみ（31）、大塚剛央（33）、市ノ瀬加那（29）、内田雄馬（33）、坂泰斗（33）、阿部菜摘子が出席した。

本作はフィギュアスケートの才能を開花させていく「結束いのり（ゆいつかいのり）」と、指導者として成長していく「明浦路司（あけうらじつかさ）」がタッグを組み、栄光の“メダリスト”を目指す物語。第2期では全日本選手権大会への出場をかけた中部ブロック大会の模様が描かれるが、春瀬は「第1期の放送が終わって、ホクホクアツアツな状態でアフレコに臨むことができた。中部ブロック大会に臨めることが本当にうれしい」と喜びをかみしめた。

イベントでは第2期第1話の「選手宣誓」のシーンにちなみ、キャストらが今年の目標を挙手で発表することになり、春瀬は「みみずを触ってみる」とニヤリ。春瀬演じる主人公・いのりはみみずが大好きで「いのりを演じる者として、触れない、しかも触ったことがないのはまずい」とキャラクターへの熱い思いを吐露。共演者陣から「こういうこと言うと、しめしめと思って企画でやらされますよ」と心配されつつも、「触ってみたい」と意気込んだ。

一方で大塚は「健康診断に行く」と宣誓。今年で34歳になるが「最後の健康診断は、多分20歳ぐらいの頃」と明かし「そろそろ人生の折り返しに差し掛かるから、行っておきたい」と話すと、坂から「一緒に行こう」とのお誘いが。毎年健康診断を受けているという内田からも「行った方がいいよ」と切に勧められ、「初心者を連れて行ってください」とお願いしていた。

そして2027年公開予定の新作劇場版の制作が発表され、会場は大盛り上がり。春瀬は「凄い！まだ放送始まってないのに…」と目を輝かせ、「第2期の続きを劇場版で見ることができるということで、劇場版もワクワクして楽しみにしていただけるのでは」と期待を膨らませた。第2期は1月24日からテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送開始。