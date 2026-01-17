「ぶつかった！ぶつかったぞ！」追跡中の逃走車が茂みに激突…はずみで車内から“犬”が投げ出される瞬間　男を薬物所持疑いで逮捕　アメリカ

アメリカ・ワシントン州で、カーチェイスの様子がカメラに捉えられた。逃走車はＴ字路で茂みに突っ込んで停車。衝突の衝撃で車から犬が投げ出される様子も見られた。警察官は男女を確保し、投げ出された犬も無事に発見されたという。

逃走の末に衝突…犬投げ出される

アメリカ西部・ワシントン州で撮影されたのは、パトカーの追跡から逃れようとする1台の車だ。警察が不審な車を発見し、声をかけたところ、逃走したという。

しかし、逃走車が勢いよくT字路に進入した瞬間、茂みへと突っ込んだ。追跡していた警察官は、「ぶつかった！ぶつかったぞ！」と状況を伝えている。

すると、車内から何かが飛び出した。よく見ると、その正体は犬だ。

衝突のはずみで外に投げ出され、そのまま逃げていく様子が映っていた。

犬たちは“無事保護”薬物所持疑いで男逮捕

警察官が車に乗っていた39歳の男と28歳の女を取り押さえた。

さらに後部座席にはもう1匹、犬が乗っていた。警察官は怯える犬に「大丈夫かい？」と声をかけ、落ち着かせようとしていた。

警察は薬物所持などの疑いで運転手の男を逮捕した。投げ出された犬は警察官らに発見され、無事だという。

（「イット！」 1月15日放送より）