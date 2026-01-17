歌手歌手和田アキ子（75）が17日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に出演。番組冒頭で自身の体調についておわびした。

和田は、かすれ声でオープニングに登場。「申し訳ございません。風邪だと思うんですけど、熱も何もないんですけど、声が全然出なくなって」と事情説明。「昨日に比べればこれでも出るんですよ。すみません、こんな声で。ごめんなさいねえ」と声が出づらいことをリスナーにわびた。

和田は「最初はせきが割と出たので、風邪かなと思って。『せきなんとかと鼻水』っていう薬を買って」と市販の薬を購入。「喉が今度は痛くなって。『喉の痛みとせき』っていうのを買って。もう1個は『鼻づまり』となんとかっていう、違うメーカーのを3箱買ってやったんですけど、何も改善してないですね」と苦笑い。「昔に処方された薬があるので、残っているのを飲んでやっとこういう声になった」と振り返った。

アシスタントのフリーアナ垣花正が「鼻声プラス声がかれかけているので、先に申し上げますと、曲も多めにかけさせていただいて」とこの日の放送の構成について先に断ると、和田は「『曲多くかけてくれるんだ。うれしいね、優しいねニッポン放送』って言って、さっき進行表みたら私の勘違いで。私だけの曲だと思ったら違うんですね。皆さんの曲、季節に合った曲がかかります」と勘違いに照れ笑い。垣花も「そこまでは優しくないんですね」と笑った。

和田は改めて「声以外は元気で、食欲があるので。これ終わったら早くご飯食べたいと思ってるので」と体調について説明していた。