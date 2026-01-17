1月16日、タレントの村重杏奈が自身のXを更新し、幼少期の親子写真を公開した。写真はお宮参りの際に撮影されたとみられるもので、父・広亮さんと並んで写る村重の姿が、まるで人形のように愛らしいとして注目を集めている。

「村重さんは投稿で《お父さん腹話術してますか？と言われた幼少期の写真》とコメント。写真では、正面を見据える幼い村重さんの顔が、ちょうど父の手元に位置しており、その構図が“腹話術人形”を連想させる一枚となっています。一方、隣に写る父は太い眉に短髪という日本男児らしい風貌で、その対比も相まって、ユーモラスな雰囲気を醸し出しています」（芸能ジャーナリスト）

この投稿に対し、X上では、

《めっちゃお人形さんみたいだね》

《腹話術という例えには悪いけど腹抱えて笑ってしまった》

《かわいいし、もうここからシゲちゃんを感じられるのすごい》

といった声が寄せられ、和やかな反応が広がっている。

「村重さんは父が日本人、母がロシア人という家庭で育ち、妹のマリアさん、エリカさん、弟の匠真さんを含む6人家族。19歳差の弟・匠真さんとはイベントで共演するなど、その仲の良さもたびたび話題となってきました。妹のマリアさんとエリカさんは、姉妹バンド・STRAWDAYとして音楽活動を行っています」（前出・芸能ジャーナリスト）

村重は2011年にHKT48のメンバーとして劇場デビューし、2014年にはNMB48を兼任。2021年12月27日のHKT48劇場公演をもってグループを卒業した。現在はバラエティー番組を中心に活躍の場を広げ、家族と共演する機会も少なくない。

「村重さんの場合、家族との関係性をコミカルに発信している点が、親しみやすさにつながっています。2020年3月23日に放送された『人生が変わる1分間の深イイ話』（日本テレビ系）では、父親が地元・岩国の米軍基地で戦闘機の給油業務に携わる一方、夜間には別の仕事にも従事し、長年にわたって二つの仕事を掛け持ちして家計を支えていたことが紹介されました。娘の夢を支えるために生活の大半を仕事に費やしていた父の姿は、多くの視聴者の共感を集めました。

そうした背景を知っているファンにとって、今回の投稿も温かく受け止められたのではないでしょうか。バラエティーで培った表現力が、SNSでも自然に生きている印象です」（前出・芸能ジャーナリスト）

飾らない家族エピソードとユーモアを交えた投稿は、村重の魅力を改めて印象づける投稿となった。