使いやすさとは…。

老若男女がスマホを持つ時代に、あえて電卓を買おうと思う人はどれくらいいるでしょうか？

いや、もちろん、スマホが電卓を凌駕しているとは言いません。スマホの電卓って万能じゃありませんし、経理部署とか税理士とか、数字の専門家は電卓が必要不可欠です。

でも、多くの人が、電卓を買う必要性を感じていないんじゃないかと思うんです。

だからでしょうか。CASIO（カシオ）は電卓に新たな価値を与えようとしているみたい。葛飾北斎の名画をあしらった電卓を発表しました。

さすが、カシオミニで電卓業界を席巻したカシオさんだわ…。

名画を手に

カシオの電卓は、葛飾北斎の芸術を常に感じられる電卓です。

Image: CASIO

キートップを含む全面に浮世絵を大胆にあしらった贅沢仕様。

Image: CASIO

チョイスされたのは、北斎の代表作である「神奈川沖浪裏（かながわおきなみうら）」と「凱風快晴（がいふうかいせい）」。ザ・日本なデザインです。

あ、キーの見やすさですか？ 質問するだけ野暮です。

電卓として優秀…なはず

機能面にも言及しておきたいところなのですが、公式の商品説明はデザインや操作性の良さばかりがアピールされています。

Image: CASIO

レイヤー形状で背面が美しく持ちやすいとか、ソーラーパネルがデザインの一部になっているとか、キーを囲うリブがなくてミニマルな操作面だとか、キーフォントにこだわっているとか。

Image: CASIO

液晶が傾斜しているから数字は見やすいようですが、キーの視認性が良くないので、実用的かどうかは疑問です。

電卓は芸術

Image: CASIO

この公式説明にしてもデザインにしても、カシオは電卓を次のステージで勝負させようとしている気がします。

Image: CASIO

いや、電卓に新たな命を吹き込もうとしているというか、芸術の粋に入れようとしているというか。

なにせカシオの電卓といえば、1983年に発売されたカードサイズ電卓「SL-800」が電卓の小型化・薄型化を極めた作品だってことで、MOMAに収蔵されているくらいですから。

モチーフはMOMA収蔵の電卓。30年以上も人気のデジタルウォッチ

だから、乱暴な言い方をするならば、カシオの電卓が日本を代表する芸術家の北斎と出会うのも必然なのかもしれません。

それかカシオの中で北斎ブームが起きているとか。G-SHOCKも北斎モデルを出していますしね。

