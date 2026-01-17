レッズ、エンゼルス、レイズの三角トレードが成立

メジャーリーグは15日（日本時間16日）、エンゼルス、レイズ、レッズで三角トレードが成立した。昨季はレッズでプレーしたギャビン・ラックス内野手はレイズへ移籍。ドジャース放出から1年で、怒涛の日々を繰り返している。

今回のトレードでは、ラックスとともにクリス・クラーク投手がレイズへ。レッズはブロック・バーク投手をエンゼルスから獲得し、そのエンゼルスはジョシュ・ロー外野手を手にした。そして注目すべき選手の一人が、ラックスだろう。

ラックスは2016年ドラフト1巡目（全体20位）でドジャースに入団し、トップ・プロスペクトとして評価された大器。なかなか結果を残せなかったが、2024年に初の2桁本塁打をクリアした。しかし2025年1月、キム・ヘソン内野手の加入に伴ってトレード移籍。レッズでは自己最多の140試合に出場して打率.269、5本塁打53打点、OPS.724をマークしたが、拙守もあって勝利貢献度WARは-0.2にとどまった。

シーズン後にはノンテンダーFAの可能性も報じられたが、1月には昨季の年俸332万5000ドル（約5億2000万円）から550万ドルへ（約8億6000万円）への昇給を手にしていた。しかし約1週間後、この1年で3球団目となるレイズへの移籍が決まった。今オフに自身初のFAを迎える予定。28歳と選手として脂の乗った年齢に差し掛かるなか、本来の資質を発揮して大型契約を手にできるだろうか。（Full-Count編集部）